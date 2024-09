El impactante pasado de Judit Mascó que pocos conocen: 'Me daba...'

Judit Mascó, reconocida modelo y presentadora, tiene un pasado poco conocido por sus seguidores. Aunque muchos la asocian con su exitosa carrera en la moda, pocos saben un detalle de su infancia.

Y es que Judit Mascó estudió música durante su niñez. Sin embargo, se trata de un período que recuerda como una etapa complicada y llena de desafíos.

La modelo confesó que cursó los cinco años de solfeo y que llegó a realizar un examen en el Liceo. Una experiencia que califica como "traumática" y "muy gris". Y es que estuvo marcada por la presencia de profesores mayores, a quienes describe como "muy rigurosos y serios".

El pasado más desconocido de Judit Mascó

Durante su infancia, Judit Mascó tuvo una relación tensa con la música debido al enfoque rígido y disciplinado de sus maestros. "Ellos me hicieron aburrir la música, me daba mucho miedo y el día antes del examen estaba muy nerviosa", confesó Mascó en la Cadena SER.

Y recordó cómo estos sentimientos la acompañaron a lo largo de sus años de estudio musical. Los métodos de enseñanza de la época se centraban más en la disciplina que en el disfrute. E hicieron que la música se convirtiera en una fuente de estrés para la joven Judit Mascó.

A pesar de estas experiencias negativas, Judit Mascó decidió que sus propias hijas tendrían una relación diferente con la música. La modelo, que es madre de cuatro hijas, Romita, Clara, Paula y Maria, ha procurado que todas ellas estudien música en un entorno más relajado.

"Me he preocupado de que lo hicieran en una escuela pública donde enseñaran música de calidad. Aquí no hay exámenes, la música es para disfrutarla y todas son muy musicales", explicó.

Todas ellas se han formado en un instrumento y han cantado en una coral. De esta manera, en casa de los Mascó, el arte y la música son parte fundamental del día a día.

Aunque la educación de Judit Mascó no solo estuvo marcada por la música. También por la peculiaridad de tener a sus propios padres como maestros y directores de la escuela a la que asistía.

Algo que la convirtió en una alumna un poco rebelde. "Cuando me castigaban, los profesores decían que iría al despacho del director y me daba igual porque era mi padre", relató la modelo.

Después de tres años, esta situación la llevó a cambiar de escuela. Y es que Judit Mascó describe su comportamiento en la escuela como el de una "gamberrita, pero muy mesurada". Una niña que disfrutaba de "tirar la piedra y esconder la mano".