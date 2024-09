María José Campanario toma una firme decisión que emociona a Jesulín de Ubrique

María José Campanario ha vuelto a ocupar los titulares por algo personal que ha emocionado profundamente a su esposo, Jesulín de Ubrique. Hace apenas unos días, ambos acudieron al programa Emparejados de Antena 3, donde compartieron detalles de su sólida relación y de las posturas importantes que han tomado en sus vidas.

Sin embargo, hubo un momento concreto que dejó una huella en todos los presentes: la afirmación valiente y firme que hizo María José. Exactamente, sobre cómo ha aprendido a ignorar las críticas y comentarios negativos que han perseguido a la pareja a lo largo de los años.

Un mensaje de empoderamiento personal de María José Campanario

María José Campanario explicó que, tras años de enfrentarse a duros ataques mediáticos, ha tomado la determinación de no dejar que eso la afecte. Lo que verdaderamente importa es el amor propio y el apoyo de sus seres queridos.

Fue contundente: “Lo que piensen los demás, la gente que no te conoce o que no te ha rozado un segundo, de verdad no importa. Lo que importa es quererte tú cuando te miras al espejo y decir: «Quiero a la persona que soy y me acepto como soy»”.

“«Y si las personas más importantes que tengo en la vida, que son las que me sujetan cuando me caigo, están ahí y te quieren, ¿qué más dará lo que digan cuatro chuflas?»”.

La fortaleza de María José es admirable. Y su postura de no permitir que los comentarios malintencionados afecten su vida personal es un claro ejemplo de cómo enfrentarse a la presión mediática. No cabe duda de que este mensaje de empoderamiento personal habrá inspirado a muchas personas que siguen su historia.

Jesulín de Ubrique aplaude y respalda incondicionalmente a María José Campanario

Esta declaración, más allá de mostrar su fortaleza mental, desató una ovación y Jesulín de Ubrique, visiblemente conmovido, no pudo contener su emoción. Sus aplausos y su sonrisa reflejaron el orgullo que siente por María José Campanario. Y es que ella ha pasado por momentos difíciles, pero siempre ha sabido salir adelante con entereza y dignidad.

Tanto es así que él no dudó en manifestar: “Yo sé con quién me he casado. Sé la persona que tengo y he tenido a mi lado. Y, desde luego, me quito el sombrero porque es muy difícil aguantar lo que ella ha aguantado”.

Este episodio del programa ha revelado algo que muchos ya sospechaban: el vínculo tan sólido que tiene esta pareja. A lo largo de los años, María José Campanario y Jesulín de Ubrique han enfrentado juntos diversas controversias y ataques públicos. Desde el momento en que comenzaron su relación, han sido el foco de atención de la prensa del corazón, pero ambos han sabido mantenerse unidos y fuertes frente a las adversidades.

Es más, a pesar de los rumores y las críticas, él siempre ha demostrado su amor y lealtad hacia ella. Y eso quedó más que evidente en el emotivo momento que compartieron en el programa.

Este espacio también ha tomado mayor relevancia por haberse emitido justo días antes de que Jesulín de Ubrique sufriera un microinfarto, que encendió las alarmas en la familia. Aunque el torero se recupera favorablemente, María José ha sido su principal respaldo durante este delicado momento de salud.