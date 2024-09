Andrea Janeiro 'se cuela' en el discurso de Jesulín de Ubrique: 'Nadie sabía...'

Jesulín de Ubrique ha vuelto a ser el centro de atención tras haber sufrido un microinfarto ayer. Afortunadamente, ha recibido el alta médica y ha querido tranquilizar a sus seguidores con unas declaraciones a la prensa.

Aunque sus palabras han estado enfocadas en agradecer el apoyo recibido y dar detalles de su salud, algo inesperado ha llamado la atención. Su hija mayor, Andrea Janeiro, se ha colado indirectamente en su discurso, lo que no suele ser habitual. Y es que, por regla general, habla de sus otros hijos, pero no de ella.

Ahora, Jesulín ha incluido a la joven en sus manifestaciones. Lo ha hecho al hablar de sus vástagos en general y de ninguno en particular.

Jesulín de Ubrique incluye a Andrea Janeiro en sus primeras declaraciones tras el percance

Jesulín de Ubrique, que ha mantenido un perfil mediático reservado sobre su vida personal, ha sorprendido al hablar en general de su familia durante su reciente reaparición pública. Él, tras recibir el alta médica, ha agradecido a todos aquellos que se preocuparon por su estado de salud. Y ha mencionado específicamente a su círculo más cercano, algo que inevitablemente ha incluido a su hija mayor, Andrea Janeiro.

Y es que ha manifestado: “Mi madre, mis hijos, mis hermanos están preocupados. Agradecer a tanta gente que ha llamado y demás. He estado hablando con mi familia, les he mantenido informados y que estuvieran tranquilos”.

Todos ellos se pusieron en alerta al conocer el microinfarto que había sufrido y han seguido de cerca su estado. Lo han hecho, aunque “nadie sabía cómo iba a evolucionar esto”.

Lo interesante es que, al hablar de sus hijos, Jesulín ha incluido indirectamente a Andrea Janeiro, que está apartada de los medios por decisión propia desde su mayoría de edad. Siempre se le ha criticado por hablar de sus otros hijos, fruto de su matrimonio con María José Campanario, y mantener silencio respecto a la hija que tiene con Belén Esteban. No obstante, en esta ocasión, al referirse a sus vástagos en plural, la joven también se ha visto incluida en el discurso.

Jesulín de Ubrique da más detalles de lo que le ha sucedido

Ayer, Jesulín de Ubrique fue ingresado de urgencia tras sufrir lo que parecía ser un microinfarto. Diversos síntomas que padeció durante horas fueron los que le llevaron al centro de salud y más tarde al Hospital Carlos Haya, en tierras malagueñas.

En sus primeras declaraciones tras recibir el alta, él ha explicado cómo vivió esos momentos: “Los médicos me han dicho que he hecho lo correcto. Y que no entienden la fortaleza con la que he podido actuar”. Asimismo, ha indicado que “me voy a poner en manos de los profesionales para que busquen el origen de dónde ha podido venir esto”.

El torero ha afirmado que tiene un estilo de vida saludable y no encuentra explicación a lo que le ha sucedido: “Me cuido, hago deporte, no fumo, no bebo. Me mantengo en forma, quizás no como antes, pero no estoy obeso ni nada. Por tanto, no sé, no puedo dar una explicación de lo que me ha pasado, pero ha sido una cosa horrible”.