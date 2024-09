El motivo por el que Jordi Boixaderas, Damià de 'Ventdelplà', ya no sale en TV3

Muchos espectadores recordamos a Jordi Boixaderas. El actor interpretó a Damià Delmàs, el marido de Teresa, interpretada por Emma Vilarasau, en la icónica serie Ventdelplà de TV3.

Y es que el actor ha sido un rostro familiar en la televisión catalana desde su aparición en Poblenou y Laberint d'ombres. Sin embargo, para sorpresa de muchos seguidores, Jordi Boixaderas ha estado ausente de la pantalla desde hace años.

A pesar de haber triunfado en TV3, el actor decidió apartarse del mundo televisivo. Algo que desvelaba en El món a RAC1 de Jordi Basté hace un par de años.

Jordi Boixaderas decidió dejar la televisión

En la entrevista, Jordi Boixaderas fue claro sobre su desinterés en regresar a la televisión. "No, tele no. No me gusta. Hacer imagen no me gusta. ¿Por qué? No lo sé, no me siento bien", confesó el actor.

Y aseguró que su última experiencia en la pantalla había sido en Ventdelplà. El actor explicó que el proceso de grabación en televisión y el entorno que lo acompaña no son de su agrado.

"Este estatus de actor y de trabajo... no lo sé. Ni haciéndolo me lo he pasado bien ni viendo después el resultado me he quedado convencido".

Boixaderas también expresó su frustración con la falta de evolución en la industria audiovisual, especialmente en la producción de telenovelas y series. Según el actor, la televisión no ha dado el salto necesario para competir en un mercado cada vez más exigente y globalizado.

"La industria audiovisual tenía que dar un salto y no lo ha hecho. Es difícil competir, pero los culebrones se siguen haciendo de la misma manera, más o menos, y no lo encuentro nada estimulante, la verdad".

La razón por la que Jordi Boixaderas ya no sal en TV3

Además de su descontento con la industria, Boixaderas mencionó que la popularidad y la atención pública no son aspectos que le resulten atractivos. Aunque reconoce que no le molesta que lo reconozcan por la calle, sí siente incomodidad con la "excesiva atención" que conlleva la fama.

"La popularidad tampoco me excita mucho. De hecho, me gusta pasar un poco desapercibido, y eso es un defecto para mi trabajo... La popularidad buena es fantástica y te hace estar a gusto en muchos lugares, pero el famoseo... no", explicó.

El actor también criticó la cultura de la autopromoción en redes sociales, describiéndola como algo "ridículo" y ajeno a su manera de ver la vida y la profesión.

El teatro, la verdadera pasión de Jordi Boixaderas

Mientras la televisión ya no es parte de su carrera, Jordi Boixaderas ha continuado su trayectoria artística en el teatro, un ámbito donde se siente mucho más cómodo y realizado. Su pasión por el teatro le permite conectarse de una manera más auténtica con su trabajo, lejos de las cámaras y la atención constante que conlleva la televisión.