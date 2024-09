Cristina Cifuentes habla del secreto a voces sobre su vida privada tras 'MasterChef'

Cristina Cifuentes vuelve a estar en el foco mediático, pero esta vez no por su carrera política, sino por su participación en MasterChef Celebrity. Sí, el popular talent culinario que arranca una nueva edición esta noche.

En una reciente entrevista, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado abiertamente sobre su experiencia en el programa de cocina. Y, además, ha dejado en el aire la posibilidad de participar en otro reality de gran renombre: Supervivientes. Su respuesta sobre este último ha sido clara y directa.

Cristina Cifuentes y su gran reto en MasterChef

Para Cristina Cifuentes, participar en MasterChef Celebrity ha sido una experiencia completamente diferente a todo lo que había vivido hasta ahora. Su incursión en el mundo de la televisión y la cocina ha sorprendido a muchos. Y es que hasta el momento no se le conocía ninguna relación con la gastronomía.

Tal como ella misma ha reconocido a verTele, aceptó participar en el programa tras pensarlo detenidamente y consultarlo con su marido, quien se mostró escéptico sobre su capacidad en la cocina. Así, ha explicado: “Me lo propusieron, lo pensé, lo hablé con mi marido y este me respondía que cómo iba yo a ir a MasterChef, que no sabía hacer nada”.

Pero acabó aceptando porque “me gusta mucho el formato. Y también porque me gustaba la idea de que fuese en la televisión pública y porque realmente me parecía una fantasía”.

El mayor reto de Cifuentes ha sido, sin duda, aprender a cocinar. Según ha declarado, su miedo principal era la reacción del público, que podría cuestionar su participación en un programa culinario. No obstante, este tipo de desafíos parece motivarla y su presencia en MasterChef promete ser una de las más interesantes de esta edición.

Según ella misma ha confesado, el concurso le ha permitido descubrir a personas como Inés Hernand, una de sus compañeras. Y ha disfrutado de una experiencia que, aunque le generaba nerviosismo, también le ha aportado mucha satisfacción personal.

¿Cristina Cifuentes será concursante de Supervivientes?

La idea de ver a Cristina Cifuentes en Supervivientes no es nueva, ya que su nombre ha sonado en diversas ocasiones como posible participante. No obstante, durante la misma entrevista, la expolítica ha abordado este rumor y ha sido bastante clara al respecto. Ha dejado claro si baraja el ir a dicho reality.

En concreto, sus palabras han sido: “Sí, pero ahora no me lo planteo”. Ha explicado que, aunque no cierra la puerta a participar en el futuro, considera que ya ha enfrentado pruebas de supervivencia mucho más duras en la vida real. Y es que ha manifestado: “Yo soy una superviviente de la vida de verdad”.

“Cuando estás en una UCI de un hospital, a punto de palmar, preparándote para morir, y sales de esa situación, mayor supervivencia no cabe”. De este modo, ha afirmado que el reality de supervivencia más duro que ha vivido no es el que se emite en televisión, sino el que enfrentó en su ámbito personal.