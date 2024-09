Las duras palabras de Belén Esteban antes del infarto de Jesulín: 'Tenía que...'

Jesulín de Ubrique se encuentra en el foco mediático tras conocerse que ha sufrido un microinfarto, por lo que está hospitalizado en Málaga. Este inesperado revés de salud ha generado gran preocupación en su entorno más cercano y también entre el público que le sigue desde hace años.

Las horas previas a su hospitalización no estuvieron exentas de polémica, ya que el torero y su esposa, María José Campanario, hicieron sorprendentes declaraciones. Declaraciones que provocaron una reacción inmediata de Belén Esteban, expareja del diestro y madre de su hija Andrea Janeiro.

Belén Esteban arremete contra las declaraciones de Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique y María José Campanario, en su reciente aparición en el programa de Antena 3 Emparejados, desvelaron detalles de su vida privada que rápidamente resonaron en los medios. Una de las afirmaciones más comentadas fue que él había rechazado una oferta de más de 600.000 euros para participar en un reality.

Además, ambos hablaron abiertamente de los difíciles momentos que han atravesado. Y expusieron que han permanecido callados ante numerosos ataques que han recibido. Confesiones que no cayeron bien en ciertos sectores, especialmente en Belén Esteban, quien no tardó en lanzar duras críticas.

Durante su intervención en el programa Ni que fuéramos, la colaboradora respondió con contundencia a las palabras del matrimonio. Dijo: “Ellos han recurrido al ¡Hola! siempre que han querido”, haciendo alusión a las exclusivas que la pareja ha dado a lo largo de los años.

Para Belén, el hecho de que Jesulín y María José hablen de la presión mediática resulta contradictorio. Claro, porque ellos mismos han utilizado los medios en diversas ocasiones para mostrar su vida familiar.

Belén Esteban lanzó un dardo directo a Jesulín de Ubrique

Otro de los puntos más tensos de la respuesta de Belén Esteban fue cuando sugirió que Jesulín debería haber aceptado la oferta del reality. Lo hizo manifestando: “Tenía que haber cogido la oferta que le hicieron porque así podría haber pagado algunas cosas”. Una afirmación con la que hizo una clara referencia a los estudios universitarios de Andrea Janeiro, la hija que tienen en común.

Esta frase fue percibida como un ataque directo al torero. Pero también como una falta de responsabilidad económica que Belén considera que Jesulín tiene hacia la joven.

La relación entre la colaboradora y el diestro siempre ha sido complicada, especialmente en lo relacionado con la atención y cuidados de Andrea. A lo largo de los años, ella ha sido crítica con el papel de él como padre, asegurando que no ha estado presente en la vida de su hija como debería. Y, por tanto, esta última declaración de la de San Blas solo avivó más la llama de una relación ya de por sí conflictiva.

Además, Belén lanzó otra declaración que no pasó desapercibida: “Ellos tienen su vida y yo la mía. Y lo único que me tiene que envidiar Jesús a mí es no disfrutar de lo que yo estoy disfrutando. De una persona con nombre y apellidos que va por la calle con la cabeza bien alta por lo que ha conseguido y no por ser 'hijo de'”.