Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin reaparecen en Madrid por un triste motivo

Hoy está siendo una jornada marcada por el dolor para la familia Borbón-Gómez-Acebo. Por ello, Pablo Urdangarin y su hermano Miguel Urdangarin han reaparecido en Madrid para asistir a una emotiva ceremonia. Lo han hecho acompañando a su madre, la infanta Cristina, y al resto de su familia materna.

El motivo de su regreso a la capital no ha sido otro que despedir, de manera definitiva, a Juan Gómez-Acebo, primo de la infanta. Un hombre que falleció el pasado 2 de agosto a causa de una enfermedad.

La familia pospuso el funeral y el entierro de las cenizas de Juan debido a que muchos seres queridos se encontraban fuera de la ciudad en el momento de su fallecimiento. Así, el último adiós ha tenido lugar hoy en la Catedral Castrense, donde se han congregado los miembros más cercanos de todo el clan.

Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin acompañan a su madre en un momento difícil

Pablo Urdangarin ha mostrado una vez más su cercanía y compromiso con su familia en este difícil momento. A pesar de haber disputado un partido con su equipo, el Granollers, tan solo un día antes, no ha dudado en trasladarse a Madrid. Lo ha hecho junto a su madre y su hermano pequeño para estar presentes en el funeral de Juan.

Ayer, la infanta y Miguel estuvieron en las gradas del estadio animando al jugador durante su partido. Sin embargo, la atmósfera ha cambiado completamente hoy, cuando se les ha visto llegar a la citada catedral en un coche conducido por el menor de los tres. La presencia de los jóvenes ha llamado la atención por su discreción y por el gesto de apoyo incondicional a Cristina y a la familia.

La familia real se reúne en Madrid para despedir a Juan Gómez-Acebo

El funeral de Juan Gómez-Acebo ha sido un evento marcado por la discreción, pero no ha pasado desapercibido para los medios. En el mismo, además de la infanta y sus hijos, se ha podido ver a otros miembros de la familia real española. Por ejemplo, el rey Felipe VI ha asistido a la ceremonia, aunque lo ha hecho sin la reina Letizia, lo que ha llamado la atención.

Juan Carlos I, quien actualmente reside en Abu Dabi, también ha estado presente en Madrid estos días para participar en la ceremonia religiosa. Sin embargo, no se ha podido verlo entrando en la catedral, lo que ha generado especulaciones sobre su llegada discreta al funeral. Su presencia, aunque no visible, ha sido confirmada, dejando claro que el exmonarca no ha querido faltar a este momento tan significativo para los suyos.

La ceremonia ha contado con un ambiente solemne y respetuoso. Tras el oficio en la Catedral Castrense, las cenizas de Juan han sido trasladadas al cementerio de San Isidro, donde descansarán junto a las de sus padres y su hermano Fernando. Este último adiós ha sido un momento de profunda reflexión y dolor para el clan, que ha contado con la cercanía de amigos y allegados en estos momentos de duelo.