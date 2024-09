Ramón García da una noticia que hará feliz a su exmujer Patricia Cerezo: 'Estoy...'

Ramón García, uno de los presentadores más queridos de la televisión española, ha vuelto a ocupar titulares tras sus declaraciones durante el FesTVal de Vitoria. Festival donde ha sido galardonado por su destacada trayectoria.

En este evento, el mítico comunicador se ha sincerado como nunca sobre su vida personal, especialmente sobre su situación sentimental. Ramón, que siempre ha sido muy reservado con su faceta privada, ha dejado entrever que está viviendo un momento de plenitud, lo que seguro habrá alegrado a su ex, Patricia Cerezo. Y es que ambos, a pesar de la separación, mantienen una buena relación y se desean lo mejor.

Ramón García se sincera sobre su vida sentimental

Ramón García, conocido por su emblemático papel en Grand Prix, ha revelado que, sentimentalmente, se encuentra soltero, pero en paz consigo mismo. Así, ha manifestado: “Estoy solo y tranquilo”. Estas palabras reflejan que está viviendo un momento de calma y estabilidad, tras su divorcio de Patricia Cerezo, con quien se lleva muy bien.

No obstante, en un alarde de sinceridad y simpatía, el presentador vasco ha añadido una frase que habrá dejado una sonrisa en más de uno, especialmente en ella. Ha dicho: “Estoy pa’ comerme, estoy muy contento y muy feliz”. Estas declaraciones dejan claro que, pese a estar sin pareja, atraviesa una etapa de satisfacción personal y bienestar.

Patricia, exmujer de Ramón García, es una persona importante en su vida, no solo por los años que compartieron juntos, sino también por la buena relación que mantienen tras su ruptura. La separación de la pareja fue impactante, pero ambos han demostrado que se puede seguir adelante con respeto y cariño, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Por eso, es probable que estas palabras del presentador la hayan alegrado, ya que reflejan que su ex está muy bien.

Ramón García habla de un posible nuevo amor

Pese a su actual soltería, Ramón García ha manifestado con contundencia que no descarta volver a enamorarse. Ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de encontrar una nueva pareja: “Ahora, no tengo mucho tiempo, pero cuando llegue, llegará. Y os lo contaré, a mí no me cuesta”.

La vida del vasco está llena de compromisos profesionales, y parece que está disfrutando de esta etapa en solitario. Sin embargo, su actitud abierta y optimista sugiere que, cuando el amor llame a su puerta, estará preparado para recibirlo.

Tras su separación de Patricia Cerezo, ha sabido mantener una actitud positiva y enfocada en su bienestar, algo que queda claro en sus recientes declaraciones. Su sinceridad a la hora de hablar de su vida personal, especialmente en un ámbito tan público como el FesTVal, es un ejemplo de su transparencia y autenticidad.

Es más, incluso ha aprovechado para adelantar algún proyecto laboral que hay sobre la mesa. En este sentido, ha expuesto que se está estudiando la posibilidad de recuperar Grand Prix de cara a la Navidad. No obstante, sería a modo de especiales.