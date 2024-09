La última hora sobre Carlos Herrera hará muy feliz a David Broncano: ‘Saldrá bien’

Carlos Herrera ha dado una última hora que alegrará a David Broncano: “Saldrá bien”, ha opinado el locutor tras el estreno de La Revuelta. El periodista fue muy crítico con el fichaje de Broncano por TVE y puso en duda su objetividad sobre ciertos temas. Sobre todo, en lo relacionado con la política y la senda que seguiría el ente público con David a la cabeza.

Tras el estreno del nuevo programa el pasado lunes, Herrera se ha pronunciado con unas declaraciones que han sorprendido. El presentador de Herrera en la COPE ha roto una lanza a favor de Broncano al que ha calificado de “inteligente”. Sin embargo, lo más sorprendente ha sido su opinión sobre su futuro en TVE.

Carlos Herrera da una última hora que alegrará a David Broncano

Carlos Herrera ha analizado esta misma mañana en su programa matinal radiofónico el estreno de Broncano en TVE. La Revuelta coge el testigo de La Resistencia, con el objetivo de arrebatarle el liderazgo a Pablo Motos en prime time.

No hay medio que no hable de este duelo y Herrera no ha querido ser menos dando una última hora que alegrará a Broncano. “Saldrá bien o saldrá mal, ya veremos”, ha opinado hace apenas unas horas. Parece que Carlos ha optado por darle un voto de confianza al nuevo reto de Broncano, después de haber cargado contra él hace unos meses.

Lo que hará muy feliz a David después de haber peleado durante meses para conseguir llegar a un acuerdo con el ente público. La noticia de su fichaje no sentó nada bien a Herrera, que cargó contra él y puso en duda su llegada a TVE.

Sin embargo, ahora, el locutor se ha mostrado mucho más benevolente con Broncano. “Yo apuesto por esto, y no entro a competir en estas cuestiones, saldrá bien o saldrá mal. Veremos”, ha explicado.

Herrera ha optado por echar el freno y dejar que sea la audiencia la que acabe dictaminando el futuro de David. Por lo que a Carlos respecta, lo que ha hecho Broncano al fichar por TVE ha sido un movimiento muy inteligente.

Carlos Herrera y sus duras palabras hacia Broncano

Nada más conocerse el fichaje de David por TVE, Carlos Herrera fue muy duro. Teniendo en cuenta que competiría contra El Hormiguero, rápidamente el locutor confesó sus sospechas. “¿Va a dejar que le señalen como un sanchista que va allí encargado a que Sánchez no sufra tanto con los programas de Pablo Motos?”.

Esta fue la pregunta que el periodista lazó a sus oyentes haciendo alusión a que la tarea de Broncano era defender la imagen del Presidente. Se ha rumoreado mucho que David ha contado con ayuda de Pedro Sánchez para su fichaje en el ente público. Algo que el propio presentador desmentía, fiel a su estilo.

“Sánchez no me ha puesto aquí como si fuese su primo del pueblo, esto no es así, yo no cobro 14 millones de euros”, defendió. Sin embargo, esto no aplacó las críticas de Herrera, que continuó opinando todo lo contrario. “Ninguna televisión privada hubiera aceptado un contrato como el que se le ha hecho a la productora de este hombre, ninguna”, sentenció el locutor.

El estreno de La Revuelta tuvo lugar el pasado lunes 9 de septiembre y registró unos buenos resultados con un 17,1% de share. Aunque no pudo superar a El Hormiguero, que sumó un 23%, se trata de una buena cifra para David.

Estamos, pues, ante un buen arranque al que incluso Herrera no ha podido escapar. De ahí que ahora se muestre más convencido de que la nueva apuesta de TVE puede ser un éxito.