Fernando Marcos, novio de Mayte Zaldívar, vuelve a la carga: ‘Hay cosas que…’

Fernando Marcos reapareció esta semana al lado de Mayte Zaldívar un mes después del fallecimiento de Julián Muñoz. El ceutí, que se ha aficionado a subir una publicación a sus redes sociales casi a diario, ha dejado a la vista cuál es su filosofía de vida.

“Hay cosas que pesan más de lo que aportan. Personas, hábitos, miedos… He aprendido a soltar todo aquello que no me deja avanzar” ha escrito en su perfil de Instagram.

Una frase con la que pone de manifiesto que mira hacia delante, despojándose de todo aquello que no le aporta. “No es fácil”, reconoce a la vez que califica este movimiento como “necesario”. Marcos, además, admite que “para volar alto” no hay que dejar que “nada ni nadie te frene”.

Fernando Marcos lanza un mensaje cargado de optimismo tras unos meses complicados

Convencido de seguir luchando cada día por alcanzar sus metas, el novio de Mayte Zaldívar no está dispuesto a que “nada ni nadie” le impida lograr su objetivo.

La publicación de Fernando Marcos es una más de las muchas que cada atardecer o amanecer comparte con sus seguidores. Con el mar Mediterráneo de fondo, el experto en marketing digital y en subastas concluye su publicación con una frase de ánimo. “Fuerza, que después de la tempestad vendrá la calma”.

Un pensamiento optimista después de que tanto él como su pareja y las hijas de esta se hayan enfrentado a la enfermedad y posterior pérdida de Julián Muñoz.

Fernando Marcos no se separó de Mayte Zaldívar durante el tiempo que esta decidió permanecer al lado del padre de sus hijas. La castellonense incluso llegó a contraer matrimonio por segunda vez con el exalcalde el pasado mes de enero. Un enlace que salió a la luz meses más tarde y que fue muy comentado.

Una noticia que cogió a muchos por sorpresa, ya que Mayte mantenía una relación muy estable con Fernando Marcos. De hecho, ellos seguían dejándose ver compartiendo planes juntos. Aun así, Zaldívar ya dejó claro en diferentes entrevistas que la decisión de volver a casarse con Julián Muñoz la tomó para cumplir con los deseos del exedil.

El novio de Mayte Zaldívar apoyó a Julián Muñoz hasta el último momento

Ahora, tras el fallecimiento de Muñoz, Fernando Marcos y su pareja intentan recuperar la normalidad. Prueba de ello son las imágenes de ambos disfrutando de un romántico plan en un restaurante de Marbella.

Una cita para dos que Fernando Marcos quiso también compartir con sus seguidores. “Pequeños gestos pueden cambiar un día, una vida. Un mensaje, un «gracias», un «te entiendo»”, escribió junto a una foto en la que aparece con Zaldívar.

La pareja tomaba la decisión de hacer partícipes a sus seguidores de su primera imagen juntos tras la muerte de Julián Muñoz. Un duro trance en el que Fernando Marcos estuvo en todo momento demostrando que Mayte podía contar con él.