Fernando Marcos, novio de Mayte Zaldívar, vuelve a la carga: 'Yo prefiero...'

Fernando Marcos ha vuelto a utilizar su perfil de Instagram para compartir una reflexión cargada de significado. “Yo prefiero el sendero más duro, porque sé que es el único que me llevará a lo que verdaderamente quiero lograr”, ha publicado. Unas palabras con las que el novio de Mayte Zaldívar parece querer trasladar su determinación a labrarse su propio futuro.

No es la primera vez que Fernando comparte su filosofía de vida con sus seguidores. Tras la muerte de Julián Muñoz, Marcos está muy activo y ha presumido de su fortaleza para superar sus obstáculos vitales. Ahora, el novio de Mayte ha vuelto a la carga con una nueva publicación y un precioso atardecer.

La última reflexión de Fernando Marcos, la pareja de Mayte Zaldívar

Fernando Marcos se describe a sí mismo como creador de vídeos, pero no solo comparte vídeos, también reflexiones. El novio de Mayte Zaldívar ha trasformado su perfil en un compendio de reflexiones sobre la vida y los momentos que nos rodean.

La última hace apenas unas horas donde Fernando vuelve a la carga y hace un canto a su capacidad para afrontar los momentos complicados. “Yo prefiero el sendero más duro, porque sé que es el único que me llevará a lo que verdaderamente quiero lograr”, ha escrito.

Con estas palabras, el novio de Mayte Zaldívar demuestra que no tiene miedo a afrontar las adversidades. Es más, las valora y las aprecia pues, según su visión, es el único camino para conseguir su objetivo. “El esfuerzo es la única constante entre el sueño y el éxito, no hay atajos, no hay milagros, solo trabajo, disciplina y constancia”, añadía.

Fernando acompaña esta reflexión con un precioso atardecer de la Playa del Cable, en Marbella. Ciudad en la que reside y trabaja junto con Mayte regentando un negocio de comidas en el Mercado de Marbella. Pese a ser experto en marketing digital y en subastas, Marcos se ha decantado por un oficio muy lejos de su formación.

A juzgar por su publicación, su actual situación es fruto de su esfuerzo y dedicación plena. Fernando no tiene miedo a los desafíos y así lo ha demostrado en las complicadas situaciones a las que ha tenido que hacer frente. Desde la detención de Mayte por la Operación Malaya al reciente fallecimiento de Julián Muñoz.

Fernando Marcos reconoce que no tiene miedo a nada

El novio de Mayte se ha acostumbrado a saludar a sus más de 6.000 seguidores con toda clase de reflexiones sobre la vida. Cada día acostumbra a dar los buenos días con unas palabras cargadas de significado, ya sea aprovechando un atardecer o un amanecer.

Cualquier momento es bueno para compartir su manera de afrontar la vida, el paso del tiempo o las situaciones más complicadas. Especialmente llamativo fue su mensaje en los últimos días de Julián Muñoz, de quien Fernando estuvo muy pendiente durante su enfermedad.

“Deja que el mundo piense lo que quiera de ti, que sean ellos los que aprendan algo”, escribió. “O simplemente se muestre la verdadera naturaleza de esos charlatanes/as”, sentenció. El novio de Zaldívar fue una constante durante los peores meses de la enfermedad del exalcalde.

De hecho, llamó la atención que aceptara que Mayte y Julián contrajeran de nuevo matrimonio. “La idea de casarnos de nuevo la tomamos entre todos, incluido Fernando”, contó el ex de la tonadillera en ¡De Viernes!. Como el propio ceutí afirmó “no nací para encajar en moldes preestablecidos”, publicó dejando claro que no le importaba lo que pensaran de él.

Ahora, Marcos ha vuelto a la carga poniendo en valor las dificultades de la vida. Dificultades a las que él no teme, ya que confía en que detrás se esconde la verdadera recompensa.