Fernando Marcos, novio de Mayte Zaldívar, manda un extraño mensaje: 'No me detengo'

Fernando Marcos ha roto su silencio con varios enigmáticos mensajes en redes sociales pocas semanas después del fallecimiento de Julián Muñoz. El novio de Mayte Zaldívar ha compartido una fotografía en la que aparece de rodillas meditando mientras da la bienvenida al nuevo día.

"No me detengo porque sé que mi fuerza está en cada desafío que supero. Lo que me define no es lo que he logrado, sino lo que he soportado", ha escrito en su muro.

Una reflexión cargada de sentimiento que bien puede ser una pista de las experiencias que le han tocado vivir hasta ahora. "La vida no me ha puesto las cosas fáciles, pero he aprendido a no esperar facilidades", ha desvelado.

Marcos ha confesado que los obstáculos y las caídas le han enseñado a levantarse "más fuerte". Además, considera que "mientras otros se rompen ante la adversidad, yo he descubierto en ella mi mayor aliada".

Fernando Marcos da la cara y deja claro lo que le hace avanzar

Esta no es la primera vez que el ceutí utiliza sus redes sociales para dar a conocer lo que piensa o lo que siente.

En Instagram, donde cuenta con más de 6.000 seguidores, declaró: "Es fácil señalar los defectos de quienes están luchando por algo, cuando no se entiende el esfuerzo detrás. Yo no respondo a esos críticos porque al final lo que realmente importa es lo que construyo, no lo que ellos dicen".

Fernando fue uno de los apoyos con los que contó el exalcalde de Marbella en el transcurso de su enfermedad. "A mí me trata con mucho respeto", reconocía Julián en una entrevista. "Está muy pendiente de mí; que opinen lo que quieran", añadió sobre el compañero sentimental de su mujer.

Pese a que Julián y Mayte contrajeron matrimonio por segunda vez este año, lo cierto es que la castellonense nunca rompió su compromiso con el experto en marketing digital y subastas.

La pareja sentimental de Mayte Zaldívar siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano a nivel mediático. Un perfil bajo en el que se ha sentido cómodo renunciando a dar el paso de romper su silencio vía exclusiva.

Julián Muñoz le hizo una petición a Fernando Marcos antes de morir

Por el momento, Fernando hace uso de las redes sociales para mostrar lo que piensa. Desde allí también envía mensajes a quienes le critican: "El tiempo ubicará a cada cual".

Marcos, que conoció a Zaldívar cuando él se trasladó a vivir a Jerez de la Frontera, ha mantenido una relación muy estrecha con la familia de su pareja. Incluso en los peores momentos, cuando Mayte entró en prisión, medió para que las hijas no rompieran con Julián Muñoz por su romance con Pantoja.

Ahora, tras el fallecimiento del expolítico, Fernando Marcos tiene por delante una misión que cumplir. Julián Muñoz le pidió a la pareja de la madre de sus hijas que cuidase a su familia cuando él no estuviese.