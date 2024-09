María Patiño retrata a Mayte Zaldívar contando el secreto de su divorcio

El pasado de Mayte Zaldívar y su relación con el fallecido Julián Muñoz ha vuelto a estar en el centro de la polémica. María Patiño ha hecho una gran revelación en el programa Ni que fuéramos. Durante el debate sobre la herencia obtendrá Zaldívar tras la muerte de Julián, la presentadora ha retratado a Mayte Zaldívar contando el secreto de su divorcio.

Todo comenzó cuando los colaboradores del programa empezaron a especular sobre el futuro económico de Mayte Zaldívar tras el fallecimiento de Julián Muñoz. Aunque oficialmente el exalcalde se había declarado insolvente, surgieron rumores de que habría dejado un legado para su familia en forma de unas memorias que podrían ser publicadas tras su muerte. Estas memorias, de acuerdo con las especulaciones, podrían servir como una fuente de ingresos para sus seres queridos, incluida Mayte Zaldívar.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la confesión de María Patiño. “El problema es que la justicia en su día averiguó que mientras ella estaba sentada en A tu lado, estaba cobrando dinero a través de una sociedad en el extranjero. Ella lloraba y todo el mundo ‘qué pobre Mayte Zaldívar’, y ella iba cobrando pasta”, afirmó Patiño en directo, dejando a todos los presentes en el plató impactados.

María Patiño cree que Julián Muñoz tiene dinero en el extranjero

Este comentario abrió la puerta a un tema mucho más delicado: el paradero del dinero que Julián Muñoz habría obtenido a través de la corrupción. La justicia española condenó a Muñoz por varios delitos, y aunque se declaró insolvente, nunca se encontró una parte del dinero que se desvió.

“El problema es que yo no me atrevo a decir, porque me podrían demandar, que Julián Muñoz tiene dinero en el extranjero. Porque hay 46 millones de euros que han desaparecido”, confesó María, haciendo referencia a la gran cantidad de dinero que sigue en paradero desconocido.

Lo más sorprendente de la intervención de Patiño fue su declaración acerca de la verdadera naturaleza del divorcio entre Mayte Zaldívar y Julián Muñoz. Según la periodista, aunque oficialmente se separaron, en realidad nunca hubo una ruptura total entre ellos, al menos en términos legales y financieros.

“Mayte y Julián siempre han estado unidos judicialmente, nunca ha habido una separación de Julián”, explicó María. Insinuando que ambos seguían ligados por sus asuntos legales y económicos mucho después de que sus caminos se separaran sentimentalmente.

Esta declaración puso en duda la narrativa de que Zaldívar había sido una víctima más de las andanzas del exalcalde. Ya que estas palabras sugerían que, de alguna manera, seguía beneficiándose de sus actividades.

La presentadora retrata a Mayte Zaldívar desvelando el secreto de su divorcio

El momento más álgido de la intervención de María Patiño llegó cuando habló sobre el verdadero motivo del malestar de Mayte Zaldívar tras la separación de Julián Muñoz. Según Patiño, lo que más le dolió a Zaldívar no fue la infidelidad de su exmarido con la tonadillera Isabel Pantoja, sino la posibilidad de que esta relación afectara sus finanzas.

“Lo que le fastidiaba a Mayte era que Pantoja se llevase parte del botín”, reveló la periodista. Dejando claro que lo que realmente preocupaba a Zaldívar era la posible reducción de los beneficios económicos que había compartido con Julián Muñoz.

Esta revelación arroja una nueva luz sobre la polémica que rodeó la separación entre Zaldívar y Muñoz, y también sobre el papel de Isabel Pantoja en esta historia. María Patiño sugirió que el verdadero conflicto de Zaldívar no era tanto el aspecto emocional de la separación, sino la pérdida de control sobre los activos económicos de Muñoz. Aunque nunca se ha confirmado el paradero de la fortuna de Muñoz, las palabras de Patiño indican que Zaldívar estuvo muy implicada en los negocios de su marido.