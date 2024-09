Preocupación por el estado de Mayte Zaldívar tras el triste adiós de Julián Muñoz

Mayte Zaldívar no podía ayer ocultar la preocupación por el estado de salud de Julián Muñoz. La que fuera su mujer y madre de sus dos hijas se mostraba hundida a las puertas del centro médico en el que se encontraba ingresado el expolítico.

Con la esperanza de una mejoría que no llegó, Mayte Zaldívar buscaba consuelo en su nieto, Fran Redondo, que la abrazaba cariñosamente.

En estos últimos días de vida del exalcalde, Zaldívar se ha dejado ver sola o en compañía de sus hijas y sus nietos. Ni rastro de su pareja, Fernando Marcos, quien prefirió dejar espacio a Mayte para que estuviera al lado de Julián en sus últimos momentos.

Mayte Zaldívar atraviesa por uno de los momentos más delicados de su vida

La castellonense no se ha separado del lado de Julián demostrando ser uno de sus principales apoyos. Zaldívar dejó atrás los problemas del pasado y se convirtió en el pilar fundamental del exedil de Marbella.

Ahora que Julián ha fallecido Mayte debe asimilar la nueva situación. Casados desde 1974, la pareja permaneció unida durante tres décadas, en concreto hasta 2003, cuando Julián se enamoró de Isabel Pantoja.

Mayte Zaldívar es la madre de las dos hijas del matrimonio, una biológica y otra de otra pareja de ella. Sin embargo, esta última fue adoptada por Julián Muñoz como suya.

Una de las personas que más ha sufrido la enfermedad del expolítico es sin duda Maite Zaldívar. La que fuera concursante de Supervivientes decidió casarse de nuevo con Muñoz hace unos meses demostrando que guardaba un amor incondicional y un cariño muy especial al padre de sus hijas.

Las imágenes de hace unas horas de Zaldívar devastada en las inmediaciones del hospital en el que se encontraba Julián dejan a la vista los sentimientos de Mayte. Una mujer completamente rota tras conocer los últimos resultados médicos de su marido. Ahora, no le quedará otra opción que aceptar la pérdida de una de las personas más importantes de su vida.

Julián Muñoz se reencontró al final de su vida con el cariño de su mujer

Pero Mayte no está sola. Durante todo este tiempo la familia ha permanecido más unida que nunca. En estos meses Julián ha contado con la presencia de sus hijas, yernos, nietos así como la pareja de Mayte.

El propio Julián explicaba en la última entrevista que concedió la especial relación que mantenía con la pareja de su exmujer. “Fernando para mí es una persona que merece todos mis respetos, cuando alguien está con alguien es porque quiere estar”, aseguraba el exalcalde.

Una charla en la que además tuvo ocasión de desvelar cómo se sentía: “Es tanta la felicidad que siento ahora, me siento tan querido, que me da muchísima rabia irme. Maite, te he querido mucho, no he dejado de quererte nunca, he perdido la olla, pero te sigo queriendo”, destacaba emocionado.