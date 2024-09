Quién es Sergi Cutillas, el marido de Mònica Terribas y padre de su hijo Marc

La vida de Mònica Terribas ha estado marcada por la dedicación y el esfuerzo, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Desde sus primeros pasos en el mundo de la comunicación, Terribas ha destacado por su rigor y su compromiso con la información.

Sin embargo, pocos conocen detalles de su vida personal como por ejemplo quién es su marido, Sergi Cutillas, o su hijo Marc. Mònica Terribas no solo ha demostrado ser una gran comunicadora, sino también una persona capaz de sobrellevar situaciones muy complicadas.

Quién es Sergi Cutillas, marido de Mònica Terribas

La vida de Sergi Cutillas cambió drásticamente en 1992 tras un grave accidente de tráfico en Cuba. Justo después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, Sergi emprendió un viaje con una amiga, sin imaginar lo que el destino le tenía preparado.

Durante sus vacaciones en la isla caribeña, todo parecía ir bien, hasta que el coche que habían alquilado sufrió un fallo inesperado. Según contó en 2010 en La Marató de TV3, el vehículo se desvió sin previo aviso.

"El coche empezó a girar hacia la izquierda sin control. Traté de corregirlo, pero no respondió, y acabamos chocando", relató Sergi. Ese accidente apagó las luces de su vida por un momento y lo dejó con secuelas físicas y emocionales de por vida.

Sin embargo, Cutillas no permitió que las adversidades lo detuvieran. A lo largo de los años, ha demostrado una admirable capacidad de superación, manteniéndose activo en su carrera profesional, trabajando como técnico en Catalunya Ràdio.

Marc, el hijo de Mònica Terribas y Sergi Cutillas

Mònica Terribas y Sergi Cutillas son padres de Marc, el cual tiene síndrome de Down. El año pasado, en una de sus entrevistas más personales, Mònica Terribas habló en Catalunya Ràdio sobre su hijo. Unas preciosas declaraciones que no pasaron desapercibidas.

"Cuando nació Marc pensé en dejar todas las actividades que estaba haciendo. Pensé que él me necesitaría al 100% por sus circunstancias", empezó relatando la catalana.

"Una persona a la que siempre le estaré agradecida, una neuropsicóloga, me dijo que mi hijo cuando creciera no querría ver que yo había renunciado a mi vida por él. Porque debe ser autónomo y aprender a convivir con sus fortalezas y vulnerabilidades".

"Afortunadamente, he tenido una familia que me ha ayudado muchísimo. No me arrepiento de haber continuado trabajando porque ahora Marc tiene un nivel de autonomía muy importante. Y no tengo la sensación de que haya sufrido por culpa de mi trabajo", concluyó.

Sea como sea no cabe duda que Mònica Terribas y Sergi Cutillas han logrado formar una preciosa familia junto a su hijo Marc. Pese a las adversidades, el clan Cutillas-Terribas se ha consolidado como un ejemplo de superación.