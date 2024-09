El desconocido motivo por el que Albert Om nunca ha tenido hijos con su pareja

Albert Om, una de las figuras más reconocidas del panorama televisivo catalán, es conocido por mantener su vida personal al margen del foco mediático. Sin embargo, en varias entrevistas, el periodista ha abordado temas que otros evitarían. Recientemente, ha vuelto a ser el centro de atención, no solo por sus declaraciones personales, sino también por su papel en uno de los eventos televisivos más importantes del año.

La visión de Albert Om sobre tener hijos

A lo largo de su carrera Albert Om, ha sido cuestionado sobre por qué no ha tenido hijos, una pregunta que muchos evitan. En una entrevista en Col·lapse, su respuesta fue contundente: "¿Por qué no he tenido hijos? Yo creo que hay que preguntarles a quienes los tienen, ¿por qué los tienen?".

Esta reflexión desconcertó a Ustrell y abrió un debate sobre las expectativas sociales relacionadas con la familia. Om agregó que la norma ha cambiado y que cada vez hay "mil maneras de organizarse la vida", cuestionando por qué solo se interroga a quienes no siguen el camino tradicional.

Esta postura la había expresado anteriormente en una conversación con Eloi Vila en el programa Al cotxe, donde profundizó más en su elección personal. Albert Om explicó que no siente la misma presión que muchas mujeres para ser padre: "Es el privilegio que tenemos los hombres. Si hubiera sido una mujer, ya habría tenido hijos, porque llega un momento en que es ahora o nunca".

Albert Om, confesó que, aunque no descarta la posibilidad, de momento está satisfecho con la relación que tiene con sus sobrinos: "Los quiero como si fueran mis hijos". Om dejó claro que el camino de la paternidad no es obligatorio: "Es como la orientación sexual, cada uno elige su camino. Nadie te pregunta por eso, y con los hijos debería ser igual".

Albert Om, al frente de La Marató

Mientras Albert Om reflexiona sobre su vida personal y sus decisiones, su carrera profesional sigue en ascenso. Este 15 de diciembre, el periodista se pondrá al frente de la 33ª edición de La Marató, el programa solidario de 3Cat, que este año estará dedicado a las enfermedades respiratorias. Om ya presentó este evento en 2010, pero en esta ocasión lo hará en solitario, liderando una emisión de más de 15 horas en directo.

El programa tendrá un fuerte enfoque en la divulgación científica y en la sensibilización sobre estas patologías, que afectan a millones de personas. Conectando desde diferentes puntos del país, La Marató busca recaudar fondos y dar visibilidad a las historias que hay detrás de cada caso.

Albert Om ha dejado claro que su vida personal y profesional se rigen por sus propias decisiones, sin dejarse llevar por las expectativas ajenas. Su enfoque en la libertad individual y su compromiso con causas importantes como La Marató lo consolidan como una figura única en el ámbito televisivo.