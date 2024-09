Emma Vilarasau hace una dura confesión a Albert Om: 'Es una relación difícil…'

Emma Vilarasau ha sorprendido a todos sus seguidores tras su última entrevista junto a Albert Om. Todo esto, tras el gran éxito su último trabajo en Casa en flames, dirigida por el gran Dani de la Orden. Las declaraciones de la catalana no han dejado indiferente a nadie.

La dura confesión de Emma Vilarasau a Albert Om

No es la primera vez que la actriz pone sobre la mesa sus problemas para aceptar su cuerpo, especialmente cuando era joven. Ahora, a sus 65 años, Emma Vilarasau ha dado su opinión respecto a la cirugía estética y ha aclarado si tiene pensado operarse.

"Toda la vida una relación muy difícil con la comida, todavía ahora, porque esto ya lo arrastro de tantos años... Pero ahora, como todo cae y contra esto no puedo hacer nada y operarme no me operaré...", ha revelado tras ser preguntada por Albert Om.

"Operarte, operarte las tetas... ¿Para hacer que? Para alargar que? ¿Cinco años tu juventud? Además siempre pienso que después para trabajar todo lo que es la gestualidad de tu cara, tú ya no la controlas. No, no, no", ha concluido Vilarasau.

Emma Vilarasau es un icono de la interpretación

Emma Vilarasau sigue siendo un referente de la interpretación en Cataluña. Con una carrera brillante, Vilarasau ha demostrado su talento tanto en el teatro como en la televisión, ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público.

Nacida en Sant Cugat del Vallès, Vilarasau se formó en el Institut del Teatre de Barcelona, donde desarrolló las bases de su carrera. Desde sus inicios en la escena teatral, ha sido una figura constante en los escenarios, interpretando papeles memorables.

Sin embargo, su popularidad se disparó gracias a su papel en la exitosa serie de TV3 Nissaga de poder, donde interpretó a Eulàlia Montsolís. Esta producción fue un fenómeno en Cataluña y consolidó a Emma Vilarasau como una de las actrices más queridas por el público.

Más tarde, su participación en series como Ventdelplà reafirmó su estatus como una de las grandes de la televisión catalana. A lo largo de los años, Emma Vilarasau ha compaginado su trabajo en televisión con el teatro, continuando su pasión por la escena.

En los últimos años, ha seguido cosechando éxitos con obras como La Mare, dirigida por Andrés Lima. En esta obra, interpretó un papel complejo y emotivo que fue muy bien recibido por la crítica.

Actualmente, Vilarasau sigue activa en el mundo del teatro, demostrando que su talento y versatilidad no tienen límites. Es, sin duda, una de las grandes damas de la interpretación en Cataluña, con una carrera que sigue creciendo y sorprendiendo.