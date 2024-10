Así ha cambiado la vida Mayte Zaldívar desde que perdió a Julián Muñoz

Mayte Zaldívar dio el último adiós al padre de sus hijas hace ahora poco más de un mes. La castellonense se casó por segunda vez con el exalcalde de Marbella pocos meses antes de que este falleciera.

Una maniobra con la que Mayte aseguró su derecho a acceder a una pensión de viudedad que previsiblemente ya se esté tramitando. Más allá de sus visitas a las oficinas de la Seguridad Social, durante estas semanas Zaldívar ha intentado retomar la normalidad en su vida.

En los últimos días, ha salido a la luz que Mayte regenta un puesto en el mercado de Marbella. En concreto el número 85, un local gourmet que se inauguró en agosto del año 2017.

Mayte Zaldívar intenta volver a su vida anterior a la enfermedad de Julián Muñoz

Con el apoyo de su pareja, Fernando Marcos, Zaldívar ha transformado el tradicional puesto en un espacio de comida de alta calidad. Un establecimiento en el que se pueden degustar desde albóndigas veganas hasta empanadillas japonesas.

Aunque la mujer que robó la soltería a Julián Muñoz tiene repercusión como figura pública, el local no siempre ha sido un éxito. De hecho, algunos comerciantes de la zona han cuestionado de qué modo habría obtenido Mayte la licencia.

A lo largo del tiempo que duró la enfermedad del exalcalde Mayte Zaldívar ha visto cómo contaba con el apoyo de su pareja, Fernando Marcos. El ceutí estuvo arropando a la familia durante los momentos más complicados de Julián Muñoz como si fuera uno más de la familia.

Ahora, cuatro semanas después de la desaparición del que fuera pareja de Isabel Pantoja, Mayte Zaldívar intenta recuperar la estabilidad emocional. Después de unos meses complicados, la expareja de Muñoz se refugia en su familia intentando mirar al horizonte que tiene por delante.

Zaldívar ha reconocido que Julián quería que ella siguiera adelante

De ella, Julián habló a lo largo de varias entrevistas concedidas a ¡De Viernes!. "Nunca la he dejado de querer", explicaba sobre su mujer.

Julián no tuvo reparos en reconocer que había sido un mal padre. "He tenido momentos en los que no he querido saber nada de mis hijas. Y Mayte siempre ha estado al pie del cañón", aseguraba dando su lugar a Zaldívar.

Ella, por su parte, dejaba constancia de cómo se toma el presente tras el fallecimiento de Julián. "Hay que seguir, es lo que le gustaría a él y a todos nosotros. Él no quería vernos mal", señalaba pocas horas después de la muerte del exalcalde.

Es en ese punto en el que Mayte se encuentra en estos momentos. Mirando hacia delante con la tranquilidad de haber acompañado al padre de sus hijas hasta su último aliento.