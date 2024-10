Belén Esteban se enfrenta a una gran amiga por el bien de Anabel Pantoja: 'Es mentira'

En el programa Ni que fuéramos, se ha hablado intensamente sobre la reciente polémica generada por la entrevista de Isa Pantoja en ¡De Viernes!. El tema ha tomado un giro cuando María Patiño ha dado una sorprendente información sobre Anabel Pantoja. Belén Esteban ha querido enfrentarse a su gran amiga, María, por el bien de Anabel y ha dicho que lo que María cuenta "es mentira".

La revelación ha dejado a todos boquiabiertos, pero, sin duda, quien más se ha impactado ha sido Belén Esteban, conocida por su amistad con Anabel. Todo ha comenzado cuando María ha contado un episodio relacionado con la familia Pantoja y, en particular, con Kiko Rivera e Isa Pantoja tras la muerte de su abuela, doña Ana.

María ha narrado: “Después de lo de La Herencia Envenenada, muere doña Ana y van Isa y Kiko a Cantora. En Cantora Isabel abraza a su hijo y le dice Kiko a su madre: ‘mamá, tienes 24 horas para darme explicaciones de mi herencia’”. Estas palabras han provocado una inmediata reacción en Belén Esteban.

Belén Esteban se enfrenta a una gran amiga por el bien de Anabel Pantoja

Visiblemente incómoda, Belén ha interrumpido la conversación: “Eso no es verdad. Lo que has contado no es cierto”, ha dicho con firmeza.

Belén ha insistido en que, según lo que ella sabe, Kiko Rivera nunca le ha dicho algo así a su madre. “Kiko en ningún momento le dice nada de la herencia”, ha asegurado.

Pero María Patiño ha mantenido su postura, reafirmando su versión de los hechos: “Sí, le dice que tiene 24 horas para decirle que qué ocurre con la herencia”.

Sin embargo, Belén no ha retrocedido en su defensa de su amiga Anabel, calificando esa versión como "mentira". “Eso no es lo que pasó. Esto me lo ha dicho Isa P y Anabel a mí en privado”, ha insistido María, segura de su fuente.

Belén Esteban cree que María Patiño miente

Ante esta afirmación, Belén no ha podido quedarse callada. “Anabel es mi amiga y sé que a ti no te ha contado nada de eso”, ha sentenciado, dejando claro que conoce la versión verdadera de los hechos.

La tensión entre ambas ha sido evidente. Aunque María Patiño y Belén Esteban comparten una gran amistad y suelen apoyarse en muchos momentos, la defensa de Anabel Pantoja ha llevado a Belén a enfrentarse públicamente con su compañera. Para Belén, la lealtad hacia su amiga Anabel es más importante que cualquier otra cosa, incluso si eso significa confrontar a una amiga como María.

Este episodio no ha dejado indiferente a nadie en el plató, donde la conversación ha ido escalando en intensidad. Belén no ha dudado en poner por delante su amistad con Anabel Pantoja, dejando claro que no permitirá que se difundan informaciones que, según ella, no son veraces.