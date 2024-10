En Ni que fuéramos los espectadores han sido testigos de una revelación de Belén Esteban relacionada con un lujoso regalo que le hizo Carmen Lomana. Belén ha confesado que en el pasado Carmen le regaló un lujoso vestido de Versace, pero que ya no se lo pone por un sorprendente motivo: no es de su talla.

Durante una conexión en directo, la noticia del día giraba en torno a la decisión de Carmen Lomana de subastar una gran parte de su exclusivo armario de alta costura. La socialité ha explicado que esta subasta tiene un propósito claro: “darle otra vida a la ropa”. También quiere permitir que sus seguidoras puedan acceder a sus prendas de lujo a un precio más asequible.

Fue en medio de esta conversación cuando Belén Esteban decidió desvelar uno de los regalos más especiales que recibió de Carmen en el pasado. El presente era un impresionante vestido de la reconocida marca Versace.

Belén Esteban desvela por qué ya no usa el lujoso regalo que le hizo Carmen Lomana

“Carmen, ese vestido lo tengo, es de Versace y es blanco con rayas negras”, confesaba Belén, provocando sorpresa entre los presentes en el plató. Este detalle sacó a relucir la amistad que ambas han mantenido a lo largo de los años.

Sin embargo, lo más llamativo de la revelación fue el motivo por el que Belén ya no utiliza esa pieza de alta costura. Con su característica sinceridad, la colaboradora de televisión explicaba: "Me lo he puesto, lo que pasa es que ya no me lo puedo poner porque estoy un poco más gordita". Estas palabras, pronunciadas entre risas, reflejaron el sentido del humor y la cercanía de Belén.

Belén también recibió otro presente de la socialité

Además, Belén Esteban no se quedó ahí, y añadió que ese no era el único regalo de Carmen Lomana que guarda con cariño. "Ese vestido lo tengo yo guardado con unos zapatos Versace que también me regalaste", continuaba la colaboradora, refiriéndose a otro obsequio de lujo que forma parte de su colección personal.

Este gesto de guardar las prendas con tanto cuidado, a pesar de no poder usarlas, evidencia el gran cariño que Belén tiene por Carmen. Por su parte, Carmen Lomana agradeció las palabras de su amiga, y se mostró encantada de que Belén aún guarde esos detalles con tanto afecto.

La subasta promete ser un evento de gran interés, y seguro que las seguidoras de Carmen estarán deseando pujar por alguna de sus icónicas prendas. Mientras tanto, Belén Esteban sigue siendo un ejemplo de autenticidad y humildad, compartiendo con su público los detalles más personales de su vida, siempre con una sonrisa y su característica sinceridad.