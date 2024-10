Carmen Lomana se la juega y destapa el verdadero problema de Juan Carlos I: 'Es un...'

Carmen Lomana se ha convertido en una de las figuras más sinceras y directas del panorama español. Acostumbrada a no tener pelos en la lengua, la socialité sorprendió a la prensa con unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. Durante su aparición en Las Ventas, no dudó en hablar de Juan Carlos I y los audios filtrados con Bárbara Rey.

La prensa, como era de esperarse, aprovechó la ocasión para preguntarle sobre el escándalo que involucra al emérito y la vedette Bárbara Rey. Carmen, fiel a su estilo directo, no escatimó en palabras y dejó clara su postura en torno al asunto.

No solo criticó el comportamiento del rey Juan Carlos, sino que también defendió a la reina Sofía en todo este embrollo. Sus palabras no tardaron en generar revuelo, ya que incluso se refirió a Juan Carlos I en términos que pocos se atreverían a usar.

Las duras palabras de Carmen Lomana sobre Juan Carlos I

Al ser preguntada por los audios de Juan Carlos I y Bárbara Rey, Carmen Lomana no se anduvo con rodeos. Según la socialité, el tema de los audios es solo un reflejo de una actitud que, a su juicio, debería haber quedado en el pasado. "Los audios, yo creo que ya no más de sí el tema, ¿no? ¿No crees?", comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las palabras de Carmen Lomana sobre Juan Carlos I. La socialité no dudó en sentenciar al emérito como "machista" ante su actitud durante todos estos años con las mujeres. "Eso es un machismo impresionante. Me parece terrible todo y ojalá paren con este tema que a nadie beneficia", añadió.

Carmen Lomana también se refirió al tema de los fondos reservados que presuntamente habrían sido entregados a Bárbara Rey por parte de Juan Carlos I. Según Carmen, este es uno de los aspectos más turbios de toda la historia. "Ese dinero se dio porque una persona empieza una relación y ya está preparando el tema de hacer fotos, grabar audios... Eso no es normal", criticó.

La defensa de Carmen Lomana a la reina Sofía y la crítica a Bárbara Rey

Para Carmen Lomana, el tratamiento que se le ha dado a la reina Sofía en medio de este escándalo es especialmente doloroso. Siempre cercana a la familia real, la socialité no ocultó su descontento con Bárbara Rey, a quien acusa de avivar una polémica que debería haberse cerrado hace años. "Por lo menos callarse", exclamó en referencia a la vedette, dejando entrever que, para ella, la culpa no recae únicamente en Juan Carlos I.

Carmen Lomana no solo cargó contra el emérito, sino que también se mostró muy crítica con Bárbara Rey. La vedette, según Lomana, no ha sabido comportarse con la dignidad que la situación requería. "Como mujer, no debería cargar contra doña Sofía", afirmó.

Carmen Lomana fue aún más allá al defender a la reina, asegurando que cualquier mujer en su lugar merece respeto. "Por supuesto que soy de doña Sofía. De cualquier mujer que esté siendo engañada y que le estén poniendo los cuernos", añadió con firmeza.

Para Carmen, lo más lamentable de toda esta situación es que Bárbara Rey no haya tenido la decencia de mantenerse al margen. En especial cuando la relación entre ella y Juan Carlos es un hecho del pasado.

Las declaraciones de Carmen Lomana han encendido la llama de una polémica que parecía haberse enfriado. Sus palabras han generado un fuerte debate, no solo sobre la actitud de Juan Carlos I, sino también sobre el papel que Bárbara Rey ha jugado en todo este asunto.

Pese a sus duras palabras, Carmen Lomana dejó claro que su respeto por la monarquía sigue intacto. En especial, mostró su admiración por el rey Felipe VI y la reina Letizia, a quienes considera los verdaderos baluartes de la institución.