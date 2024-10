María Patiño deja de ocultarse y habla sin tapujos sobre su hijo Julio: 'Ya tiene...'

María Patiño visitaba el pasado lunes el programa que Mara Torres presenta en la Cadena Ser. La periodista aprovechó su visita a El Faro para repasar su vida personal y su trayectoria profesional. Una ocasión en la que mencionó a su hijo Julio: "Ya tiene 24 años", destacó por sorpresa, pues son contadas las ocasiones en las que habla de él.

A lo largo de la charla en el citado espacio radiofónico Patiño dio alguna pista sobre su maternidad. Fue al recordar la figura de su abuela Lola cuando se detuvo en el momento en el que decidió convertirse en madre.

"Cuando fui madre soltera, solo se preocupó por cómo estaba. No me preguntó por el padre de mi hijo y no me juzgó", destacaba.

María Patiño ha decidido referirse a su hijo Julio públicamente

Patiño, además, reconoció lo dolorosa que para ella fue su salida de Telecinco. Más allá de quedarse sin empleo, lo que más le molestó fue que los directivos de Telecinco borraran su nombre de la hemeroteca. "Eso fue lo que a mí me hundió", desvelaba.

María, que durante este tiempo ha contado con apoyo psicológico, recordaba que pasó unos meses en los que fue incapaz de disfrutar de la vida. La gallega se vio inmersa en un proceso en el que tuvo que reflexionar sobre lo que quería hacer con su vida. "Me centré en mí", aseguró Patiño sobre ese periodo de introspección.

Finalmente María aceptó la propuesta de Adrián Madrid para ponerse al frente de Ni que fuéramos. Un espacio en el que se siente muy cómoda y en el que puede mostrarse ella misma tal y como es en todo momento.

La presentadora ha conseguido mantener a su hijo alejado del foco mediático

Paralelamente a su trabajo, María es feliz al lado de Ricardo Rodríguez Olivares con quien se casó en 2019. Muy discreta con su vida privada, del hijo de María Patiño apenas han trascendido datos más allá de, por ejemplo, que tiene 24 años.

La comunicadora ha logrado mantener una vida profesional de éxito mientras ejercía su papel de madre. Una situación a la que se suma las desavenencias con el padre de su hijo. Patiño, que jamás ha revelado la identidad del padre de Julio, fue tajante en su voluntad de criar a su hijo alejado del revuelo mediático.

Ella misma así lo reconocía hace algunos años en una entrevista concedida a la revista Lecturas. "Una de las cosas que me prometí a mí misma cuando decidí ser madre es que tenía una obligación por encima de todas, y era protegerlo", señaló entonces.