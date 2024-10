Así ha cambiado la vida de Olga Moreno desde que le ganó el juicio a Rocío Carrasco

Olga Moreno ha vencido en los tribunales a Rocío Carrasco en varias ocasiones. La última en 2023 cuando el juez desestimó la demanda que la hija de Rocío Jurado interpuso contra la andaluza. Rocío llevó a los juzgados a Moreno por las declaraciones que esta vertió sobre ella en una entrevista concedida a Sábado Deluxe en 2019.

Olga Moreno veía entonces cómo la justicia le daba la razón evitando que tuviera que abonar los 150 mil euros que Rocío solicitaba para resarcir el daño producido.

Por aquel entonces la segunda mujer de Antonio David Flores ya había rehecho su vida sentimental al lado del que fuera su mánager, Agustín Etienne. Olga encontró en el representante un hombro en el que apoyarse justo después de separarse del padre de su hija Lola.

Lo que ha cambiado la vida de Olga desde que venció en los tribunales a Rocío Carrasco

“Me respeta, me da mi sitio, todo le parece bien, somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas... Me transmite tranquilidad”, explicaba sobre su actual pareja. Fue precisamente 2023 el año en el que Olga decidió trasladarse varios días al mes a la capital para estar más cerca de su pareja.

La sevillana, que actualmente vive a caballo entre Madrid y Málaga, permaneció un tiempo alejada de la televisión. Sin embargo, la que fuera ganadora de Supervivientes 2021 se convirtió en una de las concursantes de la primera edición de Supervivientes All Stars.

Una participación que estuvo en el aire pues tan solo unos días antes de poner rumbo a Honduras la andaluza perdió a su madre. Un duro revés que dejó a la concursante en una situación emocional delicada. Finalmente, y sacando fuerzas de flaqueza, decidió seguir adelante con el compromiso adquirido con Telecinco.

Tras 11 días de supervivencia Moreno regresó a España convirtiéndose en la segunda expulsada. A su regreso Telecinco contó con ella como colaboradora de ¡De Viernes! para comentar el citado reality.

Tras el final del concurso Olga ha retomado su vida lejos de los focos. Centrada en su hija y su pareja, Moreno da algunos detalles de su día a día a través de sus redes sociales. En su perfil de Instagram, en el que cuenta con más de 100 mil seguidores, la sevillana muestra sin esconderse los retoques estéticos más recientes a los que se ha sometido.

La ex de Antonio David Flores no tiene intención de casarse de nuevo

En la mayoría de las imágenes que comparte aparece ella en solitario. Son contadas las instantáneas en las que Olga Moreno aparece junto a su pareja. La última vez que aparecieron juntos ante los medios fue en la fiesta celebrada con motivo del final de Supervivientes All Stars.

Entonces Olga y Agustín posaron felices y sonrientes ante los medios allí congregados. Un evento en el que Moreno reconoció que no le importaría volver a formar parte de otro programa similar. "Me encantaría ir a uno de bailar, que me enseñen y disfrutar de esa experiencia", aseguró.

Preguntada por sus planes de boda con el argentino Olga lo dejó claro: "Nada de nada. Ni propuesta. Yo ya, con 48 años qué va… Yo ya he vivido todo lo que tenía que vivir", zanjó sobre el asunto.