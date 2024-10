La durísima acusación de Bárbara Rey contra la reina Sofía: 'Ha permitido que...'

Los nuevos audios de Bárbara Rey no dejan de sorprender. En esta ocasión ha sido la reina Sofía quien ha sufrido la ira de la vedette quien se ha despachado a gusto contra la emérita. “Ha permitido que se me corte el acceso a cualquier tipo de nivel social”, es la durísima acusación contra la reina Sofía.

En las grabaciones, Bárbara se ha mostrado muy dolida con la mujer de Juan Carlos. Está convencida de que, detrás de sus fracasos profesionales, se esconde la reina Sofía. Unas declaraciones muy fuertes que vuelven a salpicar a la Casa Real.

Bárbara Rey señala a la reina Sofía

La reina Sofía ha sido la última en sumarse a los polémicos audios de Bárbara Rey. Cada día que pasa salen a la luz nuevas grabaciones que elevan la preocupación de la Casa Real. En esta ocasión, ha sido la hoy reina emérita el blanco de la ira de la vedette.

El medio digital encargado de difundir los audios ha vuelto a publicar una nueva entrega. En ella, la actriz interactúa con una tercera persona a quien pone al corriente de sus sospechas sobre la madre de Felipe VI. “Ha permitido que se me corte el acceso a cualquier tipo de nivel social”, es la durísima acusación contra la reina Sofía.

Durante la charla, la vedette deja claro que la emérita sabía de su relación con Juan Carlos y actuó en consecuencia. Es más, está convencida de que “he sido odiada por la reina hasta el tope”, y de ahí que la boicoteara. Para Bárbara, detrás de todos sus fracasos profesionales se escondía la mano negra de Sofía, quien hizo lo posible por desprestigiarla.

“Ha utilizado todos los medios que ha tenido a su alcance y a su alrededor para hundirme”, se le escucha decir. Ella intentó medrar en su carrera, pero jamás pudo, según ella, lograr su propósito. Poco a poco se le iban cerrando todas las puertas y eso que fue uno de los rostros más presentes en la televisión durante años.

OKdiario asegura que el famoso programa de cocina presentado por Bárbara Rey en Canal 9 fue idea de la reina Sofía. Se trataba de una estrategia para tenerla “controlada”, y alejada de la institución.

El plan de la reina Sofía contra Bárbara Rey

No es la primera vez que se señala a la reina Sofía como la encargada de vetar a quien consideraba su enemiga. Pilar Eyre destapó como la madre de Felipe VI le prohibió la entrada en la Zarzuela a Tita Cervera. El atractivo de la baronesa no pasó desapercibido para Juan Carlos y la emérita decidió actuar.

Pero nunca se había escuchado un testimonio tan claro sobre una posible víctima de doña Sofía. Bárbara ha sido la primera en poner nombre y apellidos a la mano negra que evitó que su carrera profesional despegara a lo más alto.

El agravio fue muy doloroso para la vedette que jamás perdonó a Juan Carlos que no intercediera a su favor. Pero el entonces rey sabía cómo se las gastaba su esposa y decidió no intervenir.

“No quiero absolutamente nada porque no hay dinero, no existe dinero, para pagar lo que yo he sufrido”, se lamenta la actriz. Bárbara transmite su dolor y su decepción con la persona con la que compartió más de una década en la clandestinidad.

Los audios de la vedette no han tardado en tener consecuencias. Primero fue Felipe VI el que se puso en contacto con ella para conocer qué más podría salir. Ahora, Lydia Lozano confirmaba en Ni que fuéramos que Bárbara sufrió una crisis hipertensiva por la que requirió asistencia médica.

Afortunadamente, todo quedó en un susto, pero pone en evidencia la complicada situación por la que está pasando tras la difusión de las grabaciones.