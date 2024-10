Bárbara Rey habla a gritos sobre Juan Carlos I: 'Es un hombre que...'

Bárbara Rey y sus famosos audios con Juan Carlos I continúan dando de qué hablar. Cada día sale a la luz algún fragmento de conversaciones íntimas entre ambos. Pero en esta ocasión, lo que se ha publicado es en qué términos hablaba la vedette sobre el emérito.

Concretamente, recoge la prueba de cómo Bárbara estalló contra Juan Carlos y el supuesto chantaje al que le sometió. “Es un hombre que no se lo merece”, exclama a gritos Bárbara, dejando claro que no piensa protegerlo más.

Bárbara Rey estalla contra Juan Carlos I

Los audios entre Bárbara Rey y Juan Carlos I se han convertido en una auténtica mina para los medios de comunicación. No hay día en que no salga a la luz algún controvertido pasaje que ponga de relieve la intimidad que compartieron. Hasta tal punto ha llegado el interés por estas conversaciones que hasta Felipe VI ha tenido que dar un paso al frente.

Ahora, unas nuevas grabaciones apuntan directamente a la vedette y al momento justo en que decidió, presuntamente, chantajear al emérito. En ellas se escucha a Bárbara hablar a gritos sobre Juan Carlos, del que dice: “es un hombre que no se lo merece”. La actriz se muestra cansada de velar por él y no cree que Juan Carlos sea merecedor de su silencio, de ahí que decidiera hablar.

El medio OKdiario ha sido el encargado de filtrar una conversación que la actriz mantiene con una tercera persona en 1997. Bárbara está muy enfadada y molesta con la actitud del emérito, al que acusa de “querer desprestigiarme”.

“Soy una mujer que me he dedicado por completo a él”, se escucha. “Y no estoy dispuesta a aguantar ni un solo momento más para proteger a un hombre que no se lo merece”, sentencia. Durante esa conversación, el discurso de Bárbara apunta al complicado momento por el que estaba pasando.

La madre de Ángel Cristo siempre ha mantenido que se sintió amenazada y en estas grabaciones lo confirma. “A mí me van a matar, pero me van a matar con la cabeza muy alta”, dice. “Y sabiendo el mundo a qué persona me he enfrentado, con qué persona he estado, y qué persona ha engañado a este país, el Rey”.

Bárbara Rey pone en jaque a Juan Carlos I

Para tratar de comprender por qué motivo Bárbara estalla en esas grabaciones contra Juan Carlos hay que hacer una cronología de los hechos. Esta conversación sucede poco después de que la casa de la vedette fuera asaltada durante su ausencia.

Molesta por lo sucedido y comprendiendo el porqué de ese allanamiento, Bárbara entra en cólera contra el entonces rey. “El Rey está en deuda conmigo”, se le oye decir. “Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como p*ta, voy a ser la más cara del mundo”, añade como advertencia.

La actriz está convencida de que, si sale a la luz su romance, a Juan Carlos “le puede costar la Corona”. A pesar de todo, mantiene que no tiene ningún miedo y argumenta que no está dispuesta a continuar callando.

“Yo estaba aguantando y callando porque siempre he querido protegerle, pero ya no quiero protegerle más”, comenta. “Quiero que se sepa si se merece estar donde está, que si su familia se merece estar donde está”, añade. “Y si se cree que con la prepotencia y que con el poder puede chafarnos el cuello a todos y a este país”, sentencia.

Si bien es cierto que Bárbara llegó a temer por su vida, dejó claro que su posible muerte no sería en vano. Es más, llega a advertirle a Juan Carlos las consecuencias de que a ella le ocurra alguna desgracia. “Me matarás, pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte siempre irá unida a ti”, sentencia.