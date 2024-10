Carmen Lomana llama a Lydia Lozano para contarle un dato muy importante de su vida

La siempre elegante y enigmática Carmen Lomana vuelve a ser noticia, esta vez por una supuesta cita con un conocido político. Durante la última emisión del programa Ni que fuéramos, se ha revelado una información que ha dejado a los espectadores intrigados. Tal ha sido el impacto de las imágenes que Carmen Lomana y Lydia Lozano han tenido una llamada en la que Lomana ha revelado un dato de su vida privada.

Según un testigo presencial, Carmen Lomana fue vista saliendo de un lujoso restaurante junto a un político de VOX. El testigo ha sido muy claro en su descripción del encuentro: "Ayer, sobre las 15:00 del mediodía, pasaba por la zona de Justicia de Madrid. Me encontré a Carmen Lomana con Iván Espinosa de los Monteros".

"Salían de un restaurante lujoso, de alto nivel. Iban solos, y él le acompañaba a la puerta del taxi. Se les veía muy cercanos, con mucha confianza", ha explicado, sembrando dudas sobre la relación entre la socialité y el político.

Carmen Lomana tiene una llamada con Lydia Lozano

Ante tal revelación, Lydia Lozano, colaboradora del programa, ha decidido tomar cartas en el asunto. Con su habitual profesionalidad, se ha puesto en contacto directamente con Carmen Lomana para contrastar la información y despejar cualquier rumor.

Lydia ha contado cómo fue esa llamada: "Te llamo para contrastar y me ha dicho: ‘Uy, qué va, Lydia. Yo conocí a Iván en esos roscones que hago’".

"Iván es muy amigo de los de Kiss FM, donde ella trabaja. Y Carmen también es amiga de su mujer", ha explicado la colaboradora, refiriéndose a la conocida esposa del político, Rocío Monasterio.

Carmen Lomana revela un dato de su vida a Lydia Lozano

Lydia ha dejado claro que Carmen Lomana ha negado rotundamente cualquier tipo de relación sentimental con Iván Espinosa de los Monteros. “No hay nada”, ha repetido Lydia, asegurando que Carmen ha sido muy enfática en aclarar que simplemente son amigos.

Según lo que le ha contado Lomana, ambos compartieron una comida en el restaurante propiedad del marido de Tamara Falcó, un lugar exclusivo y bien conocido en la alta sociedad madrileña. “Ella ha dicho que comieron muy bien”, ha confesado Lydia, añadiendo un toque de humor a la situación.

Lydia Lozano ha continuado explicando la conversación con Carmen, quien ha insistido en que no existe nada romántico entre ella y el político. Incluso Lomana ha preguntado a Lydia, según ha confesado la colaboradora: “¿Tú no sales también con amigos?”. Con esta declaración Lydia ha dejado claro que para Lomana, el encuentro no era más que una comida entre conocidos.

En dicha llamada Carmen Lomana ha desvelado un dato muy importante de su vida, que su relación con Ivan es solo de amistad. A pesar de los intentos de crear una historia de romance, Carmen Lomana ha desmentido cualquier implicación amorosa con el político. La socialité, siempre discreta pero directa, ha decidido cortar de raíz las especulaciones, dejando claro que no hay nada que esconder.