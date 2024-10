Adara Molinero recibe un mensaje en su guerra contra Jonan Wiergo que lo cambia todo

Adara Molinero, conocida por su paso por varios realities de televisión, se encuentra en medio de una tormenta mediática. La influencer ha entrado en una guerra pública contra su antiguo amigo, Jonan Wiergo, tras descubrirse una serie de mensajes subidos de tono entre Jonan y su exnovio, Álex Guija. La polémica ha alcanzado nuevos niveles, después de que Adara Molinero haya recibido un inesperado mensaje en su guerra mediática que lo cambia todo.

El conflicto comenzó cuando Adara descubrió que Jonan, alguien que ella consideraba un amigo cercano, había intercambiado mensajes comprometedores con Álex Guija. Esta traición ha provocado una avalancha de comentarios y ataques en redes sociales, donde ambos bandos no han escatimado en lanzar indirectas y reproches.

En medio de esta vorágine de acusaciones y declaraciones, aparece Rodri Fuertes, exnovio de Adara. Aunque Rodri y Adara terminaron su relación hace algún tiempo, el joven ha decidido tomar partido en esta batalla mediática. A través de sus redes sociales, Rodri ha compartido un texto que ha dejado a muchos sorprendidos.

Rodri Fuertes se posiciona en la guerra de su ex, Adara Molinero

“Querido Álex: Me alegra saber de ti después de que hace tiempo me escribieras insistentemente para entrenarme”, comienza Rodri, con un tono claramente irónico. "Escribías y borrabas. Ya me han dicho que no soy el/la único", confiesa.

"Entiendo tu sed de fama, pero llevo 9 años en esto y estoy pasado de rosca. Esto me hace cosquillas", añade, en una clara crítica a Álex Guija.

El mensaje de Rodri no se queda ahí. El ex de Adara continúa dejando clara su postura: "A mí me han ofrecido cifras de dinero que quizás no veas en tu vida por hablar de mi relación anterior".

"Pero el que está haciéndose un vídeo con el móvil hablando de cosas que no te competen eres tú. Yo tengo respeto y dignidad. Tienes que centrarte y hablar de ti", sentencia, dejando claro su desprecio hacia las acciones de Álex.

Este inesperado apoyo de Rodri a Adara en su batalla contra Álex y Jonan ha sorprendido a muchos. La propia Adara no ha tardado en reaccionar al mensaje de su exnovio, expresando su gratitud de forma pública. Este mensaje lo cambia todo debido a que con las palabras de Rodri, se puede saber que Adara tiene razón, por lo que las declaraciones de Jonan no serían verdad.

Adara Molinero reacciona tras recibir el mensaje que lo cambia todo

“Agradecerte que nunca hayas hablado de mí y de nuestra relación. Que nunca hayas ido a la televisión para intentar aprovecharte de mí y ganar dinero”, ha confesado la joven, mostrando un lado más vulnerable en medio de esta complicada situación.

La guerra mediática entre Adara, Jonan y Álex parece no tener un fin cercano. Cada día se suman nuevos detalles, mensajes cruzados y reacciones inesperadas. Adara, que no ha dudado en defender su postura desde el principio, ahora cuenta con un aliado inesperado en Rodri.

Mientras tanto, Jonan Wiergo ha mantenido un perfil relativamente bajo, evitando responder directamente a las acusaciones de Adara y Rodri. Sin embargo, los seguidores de ambos personajes no dejan de comentar y especular sobre qué será lo siguiente en este conflicto.

Para Adara, este respaldo de Rodri supone un alivio en medio de tanta tensión. La joven sigue firme en su batalla, pero ahora lo hace con el apoyo inesperado de alguien con quien compartió su vida.

Este enfrentamiento sigue siendo uno de los temas más comentados en las redes sociales. Todo parece indicar que aún hay mucho por contar en esta historia.