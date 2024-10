Adara Molinero destapa la traición de Jonan Wiergo: 'Le dijo a mi novio que...'

Adara Molinero acaba de destapar ante todos la gran traición de la que fue víctima por parte de Jonan Wiergo. La amistad entre ambos concursantes se gestó en Supervivientes 2023 y se convirtieron en inseparables. No obstante, de un día para otro Molinero le dejó de seguir en las redes y Jonan aseguró desconocer el motivo de esta decisión.

Ahora, Adara ha dado un paso al frente desvelando cómo Wiergo le traicionó: “le dijo a mi novio cosas calientes”. Según ha contado, entre el influencer y Álex Ghita hubo insinuaciones muy íntimas que su entonces amigo jamás le contó. De ahí que la exazafata le dejara de seguir y rompería su relación de amistad.

Adara Molinero cuenta cómo le traicionó Jonan Wiergo

Adara Molinero ha estallado contra Jonan Wiergo y ha sacado a la luz la verdadera razón que motivó su distanciamiento. Jonan fue el primero en explicar en sus redes el cambio de actitud que había experimentado Adara al dejar de seguirle. Según el valenciano, no entendía el motivo de esta decisión y desconocía por completo por qué su amiga se mostraba molesta con él.

Para tratar de arrojar luz sobre este asunto, Molinero ha decidido destapar la traición de Jonan: “le dijo a mi novio cosas calientes”. La exsuperviviente descubrió una serie de mensajes entre su mejor amigo y su pareja, Álex Ghita, que no le gustaron nada. En ellos, Wiergo le hacía insinuaciones muy explícitas diciéndole que quería tener relaciones íntimas con él.

Fue Javier de Hoyos el primero en destapar el motivo por el que Adara rompió con Jonan. Tal y como contó, Molinero había descubierto los mensajes de Wiergo con su chico y se sintió traicionada. Dos meses después, ha sido la hija de Elena Rodríguez quien ha confirmado la información poniendo punto y final a los rumores.

“Hubo mensajes insinuantes, calientes por parte de los dos, él se reía y le seguía escribiendo”, ha contado en su último directo. Molinero afirma que se enteró de todo por unas declaraciones de Miguel Frigenti y le pidió explicaciones a su entonces pareja. Este le enseñó los mensajes y Adara pudo confirmar toda la información.

Adara Molinero se defiende de las acusaciones de Jonan Wiergo

Adara se ha cansado de las especulaciones y de sentirse señalada por el que creía su amigo. Cuando Molinero dejó de seguirle, Jonan cargó contra ella y le acusó de comportarse como una niña por no querer hablar las cosas. No obstante, esta versión no es la misma que ha contado Molinero en su último directo.

Según ella, cuando tuvo conocimiento de esos mensajes íntimos entre su amigo y su chico, se puso en contacto con Wiergo. “¿Sabes lo que hizo? Reírse en nuestra cara, llamé dos veces para que lo solucionáramos”, ha desvelado. Adara sostiene que Jonan sabía “perfectamente por qué te había dejado de seguir”, pero optó por dejarla “de loca”.

La colaboradora sostiene que Jonan era conocedor del motivo de su enfado y que mintió a sus seguidores cuando negó saberlo. Hay que recordar que estas insinuaciones íntimas entre Jonan y Ghita se produjeron años antes de que Adara iniciara una relación con el entrenador.

Sin embargo, lo que le molestó a Adara fue que “no me lo contara”, y que, además, cargara contra ella en las redes sociales. Por lo tanto, estaríamos ante una doble traición por parte del influencer. Por un lado, quiso tener relaciones con el novio de su amiga y, por otro, nunca le contó el pasado en común con Ghita.

Así las cosas, la relación entre Adara y Jonan está completamente rota y no parece existir ninguna posibilidad de solucionar los problemas.