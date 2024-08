Adara Molinero, muy enfadada, toma una decisión con Álex Ghita: 'Me quedo con...'

Adara Molinero vuelve a ser el centro de atención en el mundo del corazón. Y esta vez, el motivo no es otro que su reciente y comentada ruptura con Álex Ghita.

La exconcursante de Gran Hermano y Supervivientes ha decidido cortar por lo sano y poner fin a las especulaciones que rodean su separación. Lo ha hecho, además de muy molesta, de una manera que solo ella sabe: directa, contundente y sin tapujos.

La postura de Adara Molinero tras romper con Álex Ghita

La ruptura entre Adara Molinero y Álex Ghita ha tomado a muchos por sorpresa. Especialmente después de que ella decidiera borrar todas las fotos que compartía con él en sus redes sociales y dejar de seguirle. Este gesto, en pleno siglo XXI, es el equivalente moderno a un grito a los cuatro vientos: la relación ha terminado.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la respuesta de ella ante los rumores sobre los motivos que llevaron a ponerle fin al noviazgo. Rumores constantes y variados.

Visiblemente enfadada, Adara ha optado por tomar una decisión drástica sobre Álex Ghita: no hablar más del tema. A través de sus diferentes perfiles, ha dejado claro que no va a entrar en el juego de las especulaciones ni a dar detalles sobre lo ocurrido con su expareja.

Tanto es así que ha afirmado: “No voy a hablar de nadie ahora ni en un futuro. Me quedo con que le doy todo a las personas que quiero y soy leal. La vida sigue, con mi interior tranquilo de que siempre me porté bien con cualquier persona que se acercó a mí”.

Este mensaje pone fin a cualquier tipo de comentario malintencionado y también refleja una actitud de madurez y serenidad por parte de Molinero. En lugar de caer en la tentación de defenderse o de contar su versión de los hechos, la joven ha decidido que su bienestar es lo más importante.

Más contundentes palabras de Adara Molinero en redes

Pero Adara, que ha roto su amistad con Jonan Wiergo y ha acercado posturas con Marta Peñate, no se ha quedado solo en ese comunicado. En los días posteriores a su ruptura con Álex Ghita, ha ido compartiendo mensajes en Instagram que no han pasado desapercibidos para sus seguidores. Aunque no lo menciona directamente, muchos interpretan estas publicaciones como indirectas hacia su exnovio.

Entre los mensajes más llamativos, destaca uno en el que la ganadora de GH VIP ha dicho: “Yo no perdí, me perdieron”. Una frase breve, pero cargada de significado, que parece ser una clara referencia a cómo se siente tras la separación.

En otra de sus publicaciones, ha mandado un consejo a sus fans: “Que te importe tu paz más que nada”. Con estas palabras, ha reafirmado su postura de anteponer su bienestar personal a cualquier otra cosa, incluso a la necesidad de explicar lo sucedido.

Estas afirmaciones, interpretadas por muchos como dardos hacia Ghita, no hacen más que aumentar la curiosidad sobre los verdaderos motivos de la ruptura. No obstante, es evidente que Adara ha tomado la decisión de no entrar en detalles y de mantener en privado lo que ocurrió entre ellos.