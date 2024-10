Lydia Lozano cuenta lo que nadie sabe de su marido Charly: 'La herida me supura'

El programa Ni que fuéramos vivió un momento de alta tensión el pasado 1 de octubre cuando, durante una sección de cocina, estalló una disputa entre Belén Esteban y Lydia Lozano. Hoy, Lydia Lozano ha explicado lo que nadie sabe de su marido Charly. Mientras cocinaba, la periodista, con una tirita en la mano, ha confesado que: "La herida me supura".

La tensión, palpable entre ambas colaboradoras, fue un tema de conversación durante todo el programa debido a que a Lydia no le gustó el plato de Belén e incluso lo escupió. Hoy, días después del incidente, Lydia ha vuelto a protagonizar un momento en Ni que fuéramos, esta vez para hacer las paces cocinando. Aunque parecía una simple actividad para resolver el desacuerdo, Lydia aprovechó el momento para desvelar detalles hasta ahora desconocidos de su vida personal y familiar, especialmente sobre su marido, Charly.

Antes de comenzar a cocinar, Lydia se mostró muy sincera y se disculpó con Belén por lo sucedido días atrás. "Yo pido disculpas porque realmente te puedes sentir mal cuando ves a una persona haciendo arcadas, pero yo estaba riéndome", confesó Lydia.

Belén Esteban hace que cocine Lydia Lozano en directo

A lo que Belén, aún algo molesta, respondió con una punzante observación: "Tú echaste los judiones a la servilleta". A raíz de este desencuentro, la situación provocó que Belén declarara airadamente en ese momento: "No voy a cocinar más, que cocine Lydia Lozano". Y así fue, la dirección del programa decidió que Lydia tomara el control de la cocina en esta nueva edición del show.

Sin embargo, lo que debía ser una solución al conflicto terminó generando otro problema. Lydia no estaba precisamente emocionada ante la idea de ponerse a cocinar, debido a un dolor crónico que padece en la espalda. "He montado un pollo esta mañana cuando me he enterado, porque me duele muchísimo la espalda", explicó Lydia con evidente incomodidad.

La colaboradora reveló que su dolor era tan intenso que tuvo que tomar medidas físicas para poder sobrellevar la tarea. "De hecho, me he puesto la faja para cocinar y esto lo tengo supurando", confesó, haciendo referencia a una herida en su dedo provocada por la mordedura de un perro. El relato de Lydia se hizo cada vez más detallado y doloroso, añadiendo que, además de su espalda, estaba lidiando con esa herida abierta.

Lydia Lozano desvela lo que nadie sabe de su marido Charly

Pese a sus dolencias, Lydia decidió afrontar la situación con actitud y, para ello, llegó al plató totalmente preparada. "Me he traído mis guantes, mis cuchillos para hacerlo más rápido, y me he traído la faja para aguantar de pie", comentó la colaboradora.

En medio de la conversación, Belén, todavía curiosa y con un toque de picardía, le lanzó una pregunta a Lydia que dejó una interesante revelación. "¿En tu casa quién cocina?", preguntó Belén, haciendo alusión a la vida doméstica de su compañera.

La respuesta de Lydia sorprendió a todos, ya que reveló un aspecto de su vida privada que pocos conocían: "Nos turnamos, pero desde que estoy así… Charly cocina que te mueres". De esta forma, reveló que su esposo, Charly, se ha convertido en el encargado de la cocina en su hogar desde que ella está padeciendo problemas de salud.

Las confesiones de Lydia sobre su vida familiar y su relación con Charly captaron la atención de todos en el plató. Aunque Lydia siempre ha sido discreta en cuanto a su vida privada, esta vez decidió abrirse un poco más. La periodista ha compartido cómo su esposo ha asumido un rol clave en la casa, especialmente en la cocina.