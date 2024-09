Lydia Lozano confiesa su mayor trauma a María Patiño: ‘Cogió una bacteria que…’

El plató de Ni que fuéramos se convirtió hace unos días en el escenario de un momento memorable protagonizado por Lydia Lozano. Y es que la periodista dejó a todos con la boca abierta al compartir una dolorosa experiencia de su infancia que la marcó profundamente.

Sin ir más lejos, Lydia Lozano confesó a María Patiño que un tío suyo se puso muy malo y “cogió una bacteria que le afectó a los pulmones”.

Kiko Hernández molesta a Lydia Lozano bebiendo de su vaso

Todo empezó de manera inesperada, cuando Lydia Lozano se levantó de su asiento para dirigirse a la nevera del plató y coger una bebida. Este gesto, que podría haber pasado desapercibido en cualquier otro contexto, llamó la atención de sus compañeros. Y estos no dudaron en señalar que la periodista estaba rompiendo la dinámica del programa.

Sin embargo, la situación se intensificó cuando Lydia, después de servirse la bebida en un vaso, fue sorprendida por Kiko Hernández. La pareja de Fran Antón cogió el vaso de Lydia Lozano y bebió de él para comprobar si realmente era solo coca-cola lo que se había servido.

El gesto de Kiko, que pretendía ser una broma sin mayores consecuencias, desencadenó una reacción inesperada en Lydia. Visiblemente incómoda y molesta, decidió no volver a beber de su vaso y se dirigió al fregadero para dejarlo allí.

Este comportamiento, que para algunos pudo parecer exagerado, no pasó desapercibido para los demás colaboradores, quienes comenzaron a increparla.

Fue en ese momento, cuando Lydia Lozano, se enfrentó a las preguntas y los comentarios de sus compañeros. Así que la periodista decidió abrir su corazón y confesar un episodio de su infancia que la marcó profundamente.

Lydia Lozano cuenta cómo cogió el trauma de su infancia

Lydia Lozano compartió un recuerdo que había mantenido en silencio durante años. “Cuando era pequeña, un familiar mío bebió de un vaso que no era suyo y cogió una bacteria que le afectó a los pulmones. A raíz de eso, no me dejaban acercarme a él y me dijeron que nunca debía beber de vasos ajenos”, explicó.

La confesión dejó a todos en el plató en silencio. Comprendiendo de inmediato que la reacción de Lydia no era solo una cuestión de manías o preferencias, sino que estaba profundamente ligada a un trauma de su infancia.

María Patiño, quien hasta ese momento había estado observando la situación con curiosidad, se acercó a Lydia con una mezcla de comprensión y asombro. La presentadora le preguntó a Lydia si este incidente había ocurrido hace 40 o 50 años, a lo que Lydia asintió con la cabeza. María, intentando tranquilizar a su compañera, añadió: “Bueno, pero la medicina ha mejorado mucho desde entonces”.

De esta manera María calmó a Lydia y pudieron seguir el programa con normalidad. Gracias al acto de Kiko Hernández, que molestó mucho a Lydia, pudimos conocer más de la colaboradora de televisión. Ya sabemos que la periodista no comparte vasos con nadie.