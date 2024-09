Kiko Matamoros confiesa qué tipo de relación tuvo con Cristian Suescun: 'Fue mi...'

Kiko Matamoros ha vuelto a sorprender a la audiencia de Ni que fuéramos con una confesión que ha dejado a todos con la boca abierta. En medio del acalorado debate sobre la guerra familiar entre los Suescun-Galdeano, ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho para revelar la relación que él ha tenido con Cristian Suescun.

Es más, al confesar ese vínculo, ha aprovechado para hacer algo más. Ni más ni menos que posicionarse a favor del joven en ese conflicto mediático.

Kiko Matamoros confiesa lo más sorprendente sobre Cristian Suescun

Kiko Matamoros, en su regreso a Ni que fuéramos, ha tenido que abordar la batalla mediática del momento. Y lo ha hecho aportando un dato que pocos conocían sobre unos de los implicados en la misma. Ha admitido que Cristian Suescun, el hijo de Maite Galdeano y hermano de Sofía Suescun, trabajó para él.

Exactamente, ha dicho: “Fue mi chófer porque necesitaba trabajo. Ahora le veo de vez en cuando en la noche, coincidimos y hablamos”.

Esta revelación ha hecho que muchos se queden perplejos con la relación entre Matamoros y Cristian, que ha sido objeto de críticas en los últimos tiempos. Kiko, siempre dispuesto a hablar sin pelos en la lengua, ha aprovechado la oportunidad para dar su visión sobre la situación. Lo ha hecho exponiendo que él ha sido testigo de la difícil vida que el joven ha llevado por culpa de su madre.

Kiko Matamoros defiende a Cristian Suescun

En medio de las acusaciones de que los conflictos en la familia Suescun-Galdeano son montajes para mantenerse en el candelero, Kiko Matamoros ha sido tajante. Ha dicho: “Yo os aseguro que en esta historia no hay nada de montaje, absolutamente nada. Lo que ha sucedido es que todos tenemos un límite y una gota ya colma el vaso”.

Con estas palabras, el ex de Makoke ha querido poner fin a las especulaciones sobre la autenticidad de la guerra familiar que tanto interés despierta. Pero Kiko no se ha quedado ahí. Ha sacado la cara por Cristian Suescun, quien ha sido duramente criticado por hacer públicos unos audios privados de Maite.

Matamoros ha revelado que durante el tiempo en que el chico trabajó para él, fue testigo de terribles momentos. Ha manifestado: “Yo he vivido y he oído conversaciones en directo, en manos libres, cuando él iba conduciendo y me llevaba a algún sitio. Son conversaciones con su madre y juro que la lástima que me ha llegado a producir este muchacho ha sido sideral”.

Matamoros también ha explicado que Cristian, tras llegar a Madrid, se vio obligado a vivir con su madre mientras encontraba una casa donde quedarse. Eso se convirtió en una auténtica pesadilla para el joven: “Yo estuve escuchando durante 15 días cómo diariamente le llamaba ella. Y le insultaba”.

“Le decía: «¿Cuándo te vas a ir de aquí? Porque no quiero que pises mi casa. Eres un fracasado y un vago»”. Estas palabras han servido para que el público comprenda mejor la complicada dinámica familiar en la que el chico ha estado inmerso durante años.

A pesar de los duros insultos que recibía a diario, el hermano de Sofía, según Kiko, siempre justificaba el comportamiento de Galdeano. Lo hacía con una simple pero poderosa razón: “Es mi madre”. Estas palabras reflejan la lealtad y el respeto que, a pesar de todo, él sigue sintiendo por Maite.

Matamoros incluso ha arremetido contra la navarra: “No es de recibo que se venda como una víctima cuando es ella la que ha invadido y anulado la vida de su hija. Las declaraciones que hace esa señora sobre su hijo es lo más repulsivo que he oído en años en la televisión. Un hijo al que no ha querido nunca y al que sacrifica, siendo menor, dándoselo a un señor que ha ejercido la violencia sobre ella”.