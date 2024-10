Marta Riesco se echa a llorar tras destapar el pasado más desconocido de María Patiño

La tensión en el plató de Ni que fuéramos ha alcanzado niveles insospechados durante la última emisión del programa. Marta Riesco ha protagonizado un fuerte encontronazo con la presentadora María Patiño, lo que ha dejado a todos los presentes y espectadores en shock. Marta Riesco incluso ha llorado tras destapar el pasado más desconocido de María Patiño.

El conflicto ha surgido a raíz de la polémica que rodea a Bárbara Rey, quien recientemente ha confesado sentirse acosada por los medios de comunicación. Marta Riesco ha salido en defensa de Bárbara Rey, mostrando su apoyo públicamente. “Es verdad que Bárbara está sufriendo ahora un acoso mediático”, ha dicho la colaboradora, claramente posicionándose a favor de la actriz.

“El acoso mediático se está llevando desde los platós de televisión”, ha dicho María, en un intento de justificar cómo funcionan los medios. La presentadora ha añadido: “Porque cuando tú estabas mal no te dolía el que te perseguía, te dolía el que estaba sentado aquí”.

María Patiño expulsa a Marta Riesco del plató

Sin titubear, Marta ha respondido con un firme “Pues claro que sí”, mostrando su acuerdo, pero lo que parecía una conversación cordial pronto ha dado un giro inesperado.

María Patiño, visiblemente alterada, ha soltado: “Pues levántate y vete si piensas que esto es una mierda. Si crees que está acosada mediáticamente, la gente que creéis en el acoso salid de este tema”, ha lanzado sin filtro. Este comentario ha sido el detonante de un clima de alta tensión entre ambas.

Marta Riesco, quien no ha dudado en defender su punto de vista, ha recordado su propia experiencia personal con el acoso mediático debido a su relación con Antonio David Flores. “A mí se me grabó entrando en la López Ibor, yo no había participado en absolutamente nada, ni lo he hecho y me han grabado”, ha confesado Marta. Y es que Marta con estas palabras ha querido expresar que ella también vivió un duro momento cuando se disponía a entrar en una clínica de salud mental y fue grabada.

Sin embargo, la presentadora ha lanzado una respuesta directa que ha agravado aún más la discusión. “A mí siempre se me ha respetado, pregúntate por qué, porque yo no he jugado con mi historia y tú sí”, ha sentenciado Patiño. Marta ha llegado a destapar el pasado más desconocido de la presentadora al confesar que: "Tú también has estado con famosos, deberías entenderlo".

Marta, muy dolida, abandona el plató de Ni que fuéramos

María no ha reaccionado nada bien al oír declaraciones sobre su pasado con personajes famosos por lo que la ha tomado contra la colaboradora. Marta, visiblemente afectada por los comentarios de Patiño, ha decidido abandonar el plató por unos momentos. La discusión no ha quedado en una simple diferencia de opiniones, sino que ha tocado fibras sensibles de Marta, quien, a pesar de todo, se ha mantenido firme en su postura.

Lo que parecía ser una discusión puntual podría tener repercusiones más profundas en la relación entre Marta y María. Y es que Marta duda que pueda olvidar este duro encontronazo con alguien a quien admiraba profundamente. Marta ha dejado claro que también se siente una profesional y que, a pesar de las circunstancias, siempre ha intentado defender su posición con dignidad.