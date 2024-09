La bomba que Mila Ximénez soltó sobre Aída Nízar hace 12 años: ‘Está enferma y…’

El regreso de Aída Nízar a la televisión, ahora como integrante de Ni que fuéramos, ha vuelto a encender los focos sobre una figura que ha sido sinónimo de controversia. Tras un largo tiempo lejos del medio, la vallisoletana ha vuelto con la misma energía y actitud que siempre la han caracterizado.

Sin embargo, su retorno también ha traído de vuelta algunos de los momentos más duros y polémicos de su paso por la tele. Especialmente aquellos protagonizados en Sálvame, donde su relación con varios compañeros fue, por decirlo suavemente, turbulenta.

Uno de los enfrentamientos más recordados de ella fue con la fallecida Mila Ximénez. Colaboradora que no tenía pelos en la lengua y que se convirtió en una de las voces más críticas con la exconcursante de Gran Hermano. Los choques entre ambas fueron numerosos, pero hubo un momento particular en el que la andaluza soltó una auténtica bomba sobre Nízar.

Mila Ximénez desveló lo más inesperado de Aída Nízar

El conflicto entre Mila Ximénez y Aída Nízar estalló con fuerza cuando la sevillana decidió expresar lo que muchos sentían en el plató, pero muy pocos se atrevían a decir. Durante una emisión de Sálvame en 2012, ella, visiblemente harta de los ataques de su compañera, decidió hablar alto y claro.

Manifestó: “Nosotros intentamos mirar para otro lado, pero tenemos familia. Y esta lleva oyendo durante ocho años que la cobarde esta diga que nos miremos la cara, que qué tomamos”.

Estas palabras no solo reflejaban el cansancio de Mila frente a las constantes insinuaciones de Nízar, sino que también mostraban el nivel de desgaste emocional que esta situación había provocado. Para ella, el problema no era solo personal, sino que también afectaba a su entorno familiar, lo que le dolía profundamente y que la llevó a dar un paso al frente.

La explosión de Ximénez no terminó ahí, pues fue entonces cuando soltó la que sería una de las bombas más recordadas de su carrera. Y es que destapó el porqué no podían hacer nada contra la controvertida concursante de GH.

Dijo: “Primero, porque es insolvente: le metes una querella y no hay por donde pillarla”. “Segundo, porque le da igual todo. Está enferma y lo que necesita es cámara”, añadió.

Las devastadoras palabras de Mila Ximénez

El discurso de Mila Ximénez fue implacable, demostrando que no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro ante Aída Nízar. Así, expuso: “Yo no voy a discutir con ella, lo único que quiero es engancharla legalmente”.

“Insisto, tenemos familia. Es como si yo te digo: «¿Qué tomáis en vuestra familia que igual tenéis problemas con la dentadura?»”. Con esta afirmación, subrayó que su prioridad era proteger a los suyos, y que no iba a entrar en un juego de insultos.

Para ella, el comportamiento de Aída era más que una provocación, era una falta de respeto constante y premeditada que no estaba dispuesta a tolerar. Así lo dejó claro cuando le mandó un mensaje directo a la vallisoletana.

Le espetó: “Ya está bien, no puedes estar continuamente, durante ocho años, machacando a la gente”. “Siéntate y dilo, porque luego te haces caquita. Dilo, porque yo sí que digo cosas de ti”.

Estas palabras, cargadas de una sinceridad brutal, mostraban a una Mila decidida a no dejarse pisotear ni como profesional ni como persona.

El clímax de su intervención llegó cuando, sin titubeos, declaró: “Lo digo públicamente, me avergüenza compartir un plató contigo, pero no tengo más remedio”. “Lo que no voy a hacer es dejar que me vuelvas a pisar la cabeza ni la fama. No lo voy a consentir”.