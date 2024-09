María Patiño acorrala a Marta Riesco al confesar su secreto: 'Esta…'

María Patiño regresa con fuerza tras las vacaciones de verano. El esperado programa Ni que fuéramos comienza su nueva temporada y Patiño ha presentado el nuevo espacio con una bomba que afecta a Marta Riesco: "Está apartada de todo el grupo".

María Patiño presenta las nuevas novedades de Ni que fuéramos

El estreno del programa después de cuatro meses es algo que el público esperaba con ansias. María Patiño ha presentado a las nuevas caras que se unirán al equipo.

Y es que las novedades que ha presentado Patiño en plató no han dejado indiferente a nadie. Debido a que se unen rostros nuevos al plató que pueden dar mucho juego en esta nueva temporada.

Pinocho será corresponsal en Andalucía. Por otro lado, Pipi Estrada y Aída Nízar se suman al elenco, dispuestos a aportar su energía en plató.

Con el plató renovado y los nuevos colaboradores en acción, es el turno de los veteranos. María Patiño ha dado la bienvenida a los colaboradores de la primera temporada. La primera en entrar es Marta Riesco, quien ha observado el nuevo escenario con admiración.

María Patiño acorrala a Marta Riesco con una seria pregunta

Marta Riesco se ha mostrado sorprendida por el cambio del plató. María Patiño ha llamado la primera a Marta para subirle el ánimo debido a que la observaba con un comportamiento extraño. María ha decidido bromear con Marta y le ha preguntado si está embarazada, y Marta, entre risas, le ha respondido que no lo sabe.

María al notar algo diferente, le he preguntado si le sucede algo, y Marta responde que no quería molestar. Porque Marta ha visto muy concentrada a María al presentar el nuevo plató y las novedades del espacio televisivo. Por este motivo no ha querido molestar a la presentadora.

María Patiño, siempre aguda, no ha dejado pasar la oportunidad. Con una sonrisa, le ha dicho a Marta: "Estás apartada de todo el grupo". Marta se ha quedado sorprendida ante el comentario, sin saber cómo reaccionar.

El ambiente se ha tornado tenso, pero María ha seguido adelante. Le ha revelado a Marta que tiene una información importante sobre ella. Marta, visiblemente impactada, no sabe qué esperar, mientras la tensión ha crecido en el plató.

El inicio de temporada de Ni que fuéramos no está decepcionando a nadie. Con un plató nuevo, colaboradores frescos y un primer programa lleno de tensión, la audiencia está expectante. Y es que este inicio de programa está a la altura de lo que nos llevan prometiendo semanas con los avances que nos han mostrado.