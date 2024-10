Ana Soria define su relación con Enrique Ponce usando tres palabras contundentes

Ana Soria ha reaparecido en la que ha sido una de las últimas tardes de Enrique Ponce en su gira de despedida. La almeriense, visiblemente nerviosa, ha contestado a las preguntas de los reporteros que la estaban esperando a las puertas de la madrileña plaza de toros de Las Ventas.

"Todo muy bien", comentaba la novia del torero valenciano que decía adiós este sábado a sus fieles seguidores de Madrid.

La joven, sin embargo, prefería no hablar de su futura mudanza a un chalet. "Hoy no es día para hablar de eso, estoy un poco nerviosa, no es momento de esas preguntas", aclaraba a los medios allí congregados.

Ana Soria aclara cómo es su relación en estos momentos con Enrique Ponce

Enrique Ponce, que salía por la puerta grande de Las Ventas, era aclamado por un público entregado: "¡Maestro, grande!". Después de su faena, Enrique llegaba al hotel donde se aloja en la capital madrileña y se reencontraba con su pareja.

Pocas horas antes de citado evento taurino, Enrique Ponce se refería a su relación con la almeriense en el programa Juntos de Telemadrid. "¿Estás pensando en casarte ahora que te liberas un poco?", preguntó al torero unas de las colaboradoras del programa.

Ponce respondió jugando al despiste sin querer confirmar ni desmentir nada al respecto. "Lo estáis deseando, ¿eh?", dejó caer el torero entre risas. Una respuesta que sigue dejando en el aire cuándo se producirá el enlace con la mujer con la que lleva ya cuatro años.

"Es muy importante para mí, ella es mi inspiración y cuando tengo mis dudas y momentos malos ella me apoya mucho", explicó el diestro el pasado viernes en el citado espacio. Sobre si le brindaría algún toro en la tarde de este sábado, Ponce aclaraba: "Para ella van dedicados todos los toros".

Las palabras de Enrique Ponce coinciden con las que ha dicho su pareja

El ex de Paloma Cuevas, además, hizo énfasis en el apoyo recibido por parte de Ana Soria durante estos años. "Estamos muy bien", decía coincidiendo con las palabras de la almeriense a las puertas de Las Ventas.

"Ella es mi inspiración", añadía, dejando claro que su pareja en "un apoyo fundamental" en su vida. Una tierna declaración de amor que confirme el buen momento personal que atraviesan y cómo está viviendo la almeriense la retirada de Enrique.

Ahora que el torero de Chiva se despide definitivamente de los ruedos, tendrá más tiempo de disfrutar de su novia. Quizás sea ahora cuando formalicen su relación y pasen por el altar. "Ya hablaremos de eso", respondía Ponce respondiendo a la pregunta de si habrá boda el próximo año.