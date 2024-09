Carlos III, traicionado por el hijo de Camila Parker: ‘Discutimos, nos abrazamos y...’

Una nueva controversia sacude a la familia real británica. Esta vez, el protagonista es Thomas Henry Charles Parker Bowles, hijo de la reina Camila. Thomas ha publicado un libro donde revela detalles íntimos de la vida familiar en torno al rey Carlos III.

A pesar de la buena relación que mantiene con su padrastro, el entorno del monarca no se ha tomado bien estas revelaciones. Para algunos cercanos al rey, el contenido del libro es visto como una "traición". Dicen que ofrece demasiada información sobre la vida privada de Carlos y quieren que el monarca actúe cuanto antes.

En una entrevista reciente para la revista francesa Point de Vue, Thomas habló de cómo son las cenas familiares en Clarence House. Explicó que su madre lo llama de manera casual para invitarlo a cenar. "Nos llama y nos pregunta si queremos ir a cenar", compartió.

En estas reuniones, según Thomas, el ambiente es relajado y familiar. Comen tres platos simples, como cualquier familia británica. Pero esta imagen de una vida sencilla ha generado un gran revuelo, ya que presenta al rey de una manera poco solemne.

Dice que actúan como todo el mundo: "discutimos, nos abrazamos, hablamos a voces de un lado al otro de la mesa". El problema es que la figura de Carlos III suele estar muy protegida, por eso su equipo ha hecho saltar las alarmas.

La faceta más privada de Carlos III

Thomas también mencionó que es común reunirse en el castillo de Balmoral, en Escocia. Allí, se juntan con Carlos III, Camila, su hermana y su cuñado para comidas sencillas. Aunque cuando se congrega un mayor número de personas, la ocasión se convierte en una auténtica fiesta.

Lo más llamativo es la descripción de las cenas familiares. Thomas asegura que son como las de cualquier otra familia, con discusiones y abrazos. Además, dice que se hablan a voces de un lado al otro de la mesa.

Este libro no es el primero que Thomas escribe, pero ha generado un gran impacto. Sus intenciones no parecen maliciosas, pero las revelaciones han levantado muchas cejas. Aunque siempre ha sido cercano a Carlos, al que llama "señor", las opiniones no han sido favorables.

El libro parece centrarse en la relación de la familia real con la gastronomía. Sin embargo, no ha podido evitar entrar en terrenos más personales. Thomas insiste en que su relación con Carlos ha sido siempre cercana y respetuosa.

Desde la muerte de la reina Isabel II, las tensiones en la familia real han crecido. Los príncipes Enrique y Guillermo siguen distanciados, lo que complica cualquier reunión familiar. Thomas describe a su familia como "muy unida", pero la realidad parece diferente.

El hijo de Camila Parker ha sido acusado de traición

Muchos se preguntan si la descripción de Thomas incluye a todos los miembros de la Familia Real. La imagen de una familia reunida contrasta con las profundas divisiones entre los hijos de Carlos. Los analistas señalan que la última vez que la familia estuvo junta fue en el funeral de Isabel II.

A pesar de las críticas, Thomas no parece haber actuado con mala intención. Siempre ha hablado bien de Carlos y está agradecido por el papel que ha jugado en su vida. Sin embargo, algunos piensan que el rey debería tomar medidas para frenar este tipo de revelaciones.

El libro de Thomas seguirá generando titulares en los próximos días. La familia real deberá enfrentarse a esta nueva situación. Queda por ver si esta "traición" tendrá consecuencias dentro del palacio.

Mientras tanto, los seguidores de la realeza seguirán atentos a lo que ocurra. Como en cualquier familia, las aguas podrían volver a su cauce tras una discusión y un abrazo. Lo cierto es que el drama en la familia real británica parece no tener fin.