Sofía Cristo toma una decisión histórica con Susanna Griso: ‘No quiero que…’

Sofía Cristo ha dado un paso sin precedentes desde que se publicaran las imágenes de su madre en actitud cariñosa junto al rey emérito. La hija de Bárbara Rey, que protagonizó el pasado jueves un tenso encuentro en directo con Susanna Griso, ha decidido actuar de manera contundente.

La DJ ha intervenido este lunes en el espacio en el que colabora para advertir que demandará al programa. “No quiero que vuelva a pasar”, ha dejado claro Sofía Cristo. “Mi madre es sagrada y nadie la va a tocar”, ha sentenciado.

La joven ha desvelado que se “mordió la lengua” el pasado jueves cuando se trató el asunto de la relación que su progenitora mantuvo con el rey emérito. A pesar de reconocer que tiene mucho cariño a la conductora, lo cierto es que se encontró en una situación realmente incómoda para ella.

Sofía Cristo ha dejado claro hasta dónde está dispuesta a llegar

Sofía Cristo aseguraba en esta conversación posterior con la conductora del espacio de Atresmedia que, de repetirse la situación, le dará igual la persona que tenga enfrente.

“Me llevo por delante a quien sea”, ha insistido dando a entender que pondrá el asunto en manos de sus abogados.

Tal fue el enfado de Sofía que la tertuliana no acudió el pasado viernes al programa de Antena 3. Susanna Griso, mirando a cámara, quiso entonces enviarle un mensaje de cariño y apoyo a la vez que defendía su trabajo como periodista.

“No podemos estar especulando sobre el chantaje o la extorsión al rey y a todos los españoles sin preguntarle a ella por este tema”. Unas palabras con las que se refería a la hija de Bárbara, quien vivió los hechos cuando era tan solo una niña.

Griso aprovechó su intervención para justificar el porqué de su lenguaje no verbal que tanto molestó a Sofía. “Se quejó de mi lenguaje no verbal porque me mordí la lengua cuando dijo que ella no había visto ese dinero”, matizó Griso.

Además, dejó claro lo que piensa: “Evidentemente, su madre ha quemado ese dinero. Ella misma ha reconocido que tenía problemas de ludopatía”, reveló la catalana. Tanto Susanna Griso como el resto de miembros del equipo de Espejo público defendieron su derecho a informar y a preguntar sobre asuntos de interés público y actualidad.

La hija de Bárbara Rey ha dejado claro que no consentirá que nadie ataque a su madre

A lo largo de la conversación mantenida este lunes entre Sofía Cristo y Susanna Griso la DJ ha querido dejar clara la situación en la que se encuentra. “Siempre voy a estar en medio de todo, aunque no lo merezca. Y lo haré siempre por defender a mi madre, pero, realmente, es muy duro”.

Y ha matizado: “Tu labor como periodista, la respeto”, ha asegurado la hija de la exvedette a la vez que ha reconocido no estar “enfadada”. Lo que sí ha querido aclarar son las razones por las que está cansada. “De la violencia que se está ejerciendo sobre mi madre, una mujer maltratada, por parte de esta cadena, los colaboradores…”.

Por último, Sofía ha hecho una petición: “Os recomiendo que determinadas imágenes es mejor que intentéis no sacarlas. Aquí va a dar igual la cadena que sea, vamos a ir por todas”. Una advertencia con la que la hija de Bárbara Rey deja claras sus intenciones.