Gema López y Susanna Griso se la juegan con su última exclusiva: ‘Esto es un delito’

El mundo de la televisión no es ajeno a las polémicas, especialmente cuando se trata de temas como la reciente revelación de fotos íntimas de Bárbara Rey con Juan Carlos I. En medio de esta tormenta mediática, Gema López y Susanna Griso se han encontrado en el ojo del huracán por su tratamiento de este tema en EspejoPúblico.

Bárbara Rey hizo comunicado legal pidiendo respeto a su privacidad. Sin embargo, algunos programas, como el de Susanna Griso, han decidido continuar explotando la historia en directo. Esta decisión puede poner en riesgo la reputación del programa y enfrentarse posibles repercusiones legales.

La delicada posición de Susanna Griso y Espejo Público por las fotos de Bárbara Rey

La difusión de las comprometedoras imágenes de Bárbara Rey y el rey emérito ha sacudido la prensa española en los últimos días. Tras la publicación inicial en un medio holandés, las fotografías no tardaron en ser reproducidas por numerosos programas de televisión.

Sin embargo, no todos los medios reaccionaron de la misma manera ante la petición de la vedette de cesar la divulgación. Atresmedia, y en particular, Espejo Público, liderado por Susanna Griso y con la participación de Gema López, decidió continuar explotando la noticia.

La controversia creció cuando Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey, acudió al plató para discutir el tema en directo. La entrevista rápidamente se convirtió en un tenso enfrentamiento cuando Sofía expresó su descontento con la manera en que se estaba tratando el asunto.

Con evidente incomodidad, la hija de la vedette intentó abandonar el plató, señalando que la situación había llegado a un punto insostenible. “Esto es un delito”, declaró visiblemente molesta, haciendo referencia a la posible implicación penal de seguir abordando un tema tan delicado.

“¿Sabéis lo que os digo? Que no me apetece seguir hablando del tema, ni me apetece el tono tampoco. Soy libre de decidir si quiero o no quiero y, como es un tema muy delicado y que va a ir por lo penal, porque esto es un delito, no voy a hablar”, le dijo Sofía Cristo a Susanna Griso.

La decisión de continuar abordando el tema pese a las advertencias legales no ha pasado desapercibida en la competencia. Joaquín Prat, desde su espacio en Vamos a ver, criticó abiertamente a Susanna Griso y a su equipo, señalando que la persistencia en tratar el asunto podría tener consecuencias graves.

Las consecuencias de este enfoque abordado en Espejo Público aún están por verse. Además, este caso podría sentar un precedente sobre cómo los medios abordan temas relacionados con figuras públicas y su vida privada. Sobre todo cuando se trata de figuras históricamente relevantes como el rey Juan Carlos I.

El caso de Bárbara Rey es un recordatorio de que existen límites que deben ser respetados para proteger la dignidad y los derechos. Gema López y Susanna Griso, con su última exclusiva, han puesto estos principios a prueba.