Paola Olmedo destapa lo que nadie sabe sobre su embarazo y acusa a Carmen Borrego

Paola Olmedo está dispuesta seguir contando su versión y desenmascarar a Carmen Borrego tras sus últimas insinuaciones en ¡De Viernes!. La ex de José María está desgranando su historia y ha dado un dato clave sobre cómo fue su embarazo.

Paola ha destapado lo que nadie sabía de esa etapa de su vida y ha acusado a Carmen de haberle ocasionado un inicio de depresión. A raíz de la exclusiva de Borrego anunciando que iba a ser abuela, los medios fueron en busca de Olmedo. Esta, que no estaba acostumbrada a la presión mediática, sufrió por el acoso y tuvo que pedir ayuda a profesionales.

Paola Olmedo señala a Carmen Borrego por lo que sufrió durante su embarazo

La última entrevista de Carmen Borrego ha provocado que Paola Olmedo reaccione, cansada de las insinuaciones de la que fue su suegra. Para dar a conocer su versión, la ex de José María Almoguera ha concedido una extensa entrevista en TardeAR.

Entre las muchas cosas que ha desvelado, Paola ha destapado lo que nadie sabía sobre su embarazo: “estaba entrando en depresión”. Siguiendo su relato, Olmedo acusa directamente a Carmen como la culpable de la complicada situación que atravesaba mientras esperaba su hijo.

Todo comenzó con la exclusiva que la hermana de Terelu concedió anunciando que iba a ser abuela. Desde ese momento, la prensa fue en busca de la feliz pareja y Paola se sintió sobrepasada. “Estuve yendo a terapia, al psicólogo porque tenía mucha ansiedad, estaba entrando en depresión, no podía llegar a la puerta de mi portal”, ha recordado.

El revuelo que la entrevista de Carmen ocasionó afectó de lleno a la vida de Olmedo, que llegó a preocuparse por su estado. “Era como un círculo vicioso en mi cabeza, de no estar bien, de pensar que no le estaba transmitiendo nada bueno a mi bebé”, contó.

Durante su relato, la ex de José María no ha podido evitar emocionarse al recordar lo que supuso para ella aquella etapa. En lugar de disfrutar de su embarazo, su día a día se convirtió en un infierno por el interés que despertó en ella su suegra.

Paola Olmedo relata el momento justo en el que no pudo más

El hecho de ver a Carmen en televisión y en portadas de revistas hablando sobre ella y la relación con José, acabó sobrepasando a Paola. Hasta tal punto llegó, que la esteticista sintió verdadero pavor a la hora de salir a la calle. Lo que, sin duda, dificultó su día a día, así como la relación con sus otros dos hijos.

“A mí me provocó la agorafobia la venta de la exclusiva”, afirma Olmedo, culpando directamente a Carmen por vender su embarazo. “Fue desde ahí cuando ya no se me vio, fue desde ahí cuando ya no respondí a Carmen”, añade.

El silencio de Paola obedecía a su deseo de acabar con todo y no añadir más leña al enfrentamiento familiar. Pensaba que, con ello, ayudaría a rebajar la tensión mediática y que la prensa dejara de perseguirla. “Las cámaras se ponían detrás del cristal de mi trabajo, parecía un circo”, ha relatado.

Pero la exclusiva de Carmen no solo llevó a Paola a necesitar ayuda de un psicólogo, también afectó a su matrimonio con José María. “Desde ahí la relación de José y mía se afloja”, ha explicado.

Olmedo reconoce que estuvo “a punto de tocar fondo”, pero, afortunadamente, pudo sobreponerse gracias a la ayuda de profesionales. No así su relación con el nieto de María Teresa, que acabó sufriendo las consecuencias de la polémica con Carmen.

Por su parte, José María se ha pronunciado sobre las declaraciones de Paola y, entre risas, ha afirmado que “miente”. “Todo el mundo se inventa todo y ya está, no pasa nada. Aquí que cada uno haga lo que quiera”, ha sentenciado.