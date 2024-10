Cayetano Rivera hace una confesión que Isabel Pantoja jamás habría querido escuchar

Cayetano Rivera ha concedido una entrevista cuando se cumplen cuatro décadas de la muerte de su padre. El hijo de Paquirri, más sincero que nunca, ha hecho unas declaraciones en las que advierte de algo que Isabel Pantoja no esperaba escuchar.

"El toro fue el causante, pero no tuvo la culpa", ha asegurado el también matador de toros. Cayetano Rivera se ha referido a las teorías que en su momento se barajaron sobre la causa que acabó con la vida de su padre.

Rivera se ha referido a los comentarios que apuntaban a que fue un fallo médico y también a otras teorías. "Se habló mucho de que el traslado al hospital fue un error, las carreteras eran muy malas...", comenzaba diciendo.

Cayetano Rivera, desvela, cuatro décadas después, lo que acabó con la vida de su padre

Rivera, sin embargo tiene su propia opinión de lo que ocurrió en Pozoblanco en la tarde del 26 de septiembre de 1984. "Mi padre murió haciendo lo que le gustaba. Así que, quizá, el toro fue el causante, pero digamos que no tuvo la culpa", matizó.

El hermano de Francisco Rivera ha dejado claro que para él su padre es uno de sus referentes: "Era una de las figuras del toreo". Y añadía: "fue de los primeros en entender que torero tenía que prepararse físicamente como un atleta". Una manera de ver la profesión que él ha hecho suya en su preparación antes de ponerse delante del toro.

Cayetano, que recientemente posó por primera vez de la mano de su actual pareja María Cerqueira, acudió en agosto a la inauguración de una exposición fotográfica en homenaje a su padre. Un evento que tuvo lugar en Málaga y que mantiene viva la memoria del célebre torero fallecido en Pozoblanco.

Entonces, muy orgulloso, destacó el gran parecido que guarda con su progenitor. "Me llevan diciendo que me parezco a él desde que nací, así que sí, soy el que más me parezco de mis hermanos", aseguró.

En el lado opuesto, Isabel Pantoja, la segunda mujer con la que se casó Paquirri y quien se convirtió en la viuda de España. Actualmente, la cantante se encuentra de gira celebrando sus cinco décadas en la profesión. En medio de una crisis de agotamiento, Isabel hace frente estos días a la noticia del fallecimiento de su ex Julián Muñoz y al aniversario de la muerte de su marido.

Isabel Pantoja no esperaba escuchar los argumentos que ha dado Cayetano Rivera

Desde que falleciera Paquirri la trayectoria de la cantante se tiñó de negro, pero ella siempre luchó por salir adelante. En estos años Isabel Pantoja se ha enfrentado a un proceso judicial, ha estado en la cárcel, su familia está separada y su situación económica no es en absoluto buena.

Unas circunstancias que nunca le han hecho olvidar al que para ella ha sido y es el hombre de su vida. Se cumplen ahora 40 años del momento en el que el toro corneó a Paquirri. Una cogida que provocó el fallecimiento del diestro debido a una gran hemorragia.

Pantoja perdía a su marido y se quedaba sola con un bebé de siete meses. Entonces se encerró en Cantora y encontró consuelo en su familia. Después vinieron otros hombres, otros nombres, aun así para Isabel el torero fue y es el hombre de su vida.