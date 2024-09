El deseo de Eva González tras las novedades sobre Cayetano Rivera: ‘Solo eso’

Eva González se ha manifestado en redes tras la reciente aparición pública de su ex, Cayetano Rivera, al lado de su actual pareja. La modelo ha compartido un texto en el que muestra el deseo que le pide a la estación del año que acabamos de comenzar.

“Otoño, paz, calma, mucha energía y cosas de verdad. Solo eso”, se puede leer en su perfil de Instagram. Un par de líneas firmadas por Rubio José que resumen lo que espera de los próximos meses. La sevillana sigue adelante con su vida centrada en su hijo, su familia y en sus proyectos profesionales, ajena a las últimas informaciones sobre su ex.

Eva González comparte el deseo que le pide a la vida en estos momentos

Dos años después de darse a conocer la ruptura de su relación con el torero, Eva González pasa por un inmejorable momento profesional y personal. Precisamente en la presentación de la nueva edición de La Voz ante los medios, se refería a su vida privada y sentimental.

Dejando claro que no cierra la puerta al amor, Eva asegura que en estos momentos es feliz como está. Además, ha asegurado que para ella el amor “no es una prioridad”.

La sevillana reconocía estar “muy a gusto como estoy. Me siento plena, me siento feliz y me siento a gusto conmigo misma y tengo una paz mental que te mueres”, afirmaba sobre cuál es su situación actual.

Para Eva es su hijo, que ya tiene 6 años, el único hombre de su vida. Así lo confirmaba en una de sus publicaciones con motivo del santo del niño: “Felicidades a mi Cayetano. Mi vida entera”.

Con todo, la presentadora de Antena 3 ha asegurado que cuidar la salud mental es fundamental para ella. “Llevo años en terapia”, reconocía en una reciente entrevista.

“Es la única manera de parar, de pensar, de ver qué he hecho bien, qué he hecho mal, en qué puedo mejorar”. Unas palabras que dan a entender la necesidad que siente de estar bien, por encima de todo, consigo misma.

El exmarido de Eva González ha hecho su primera aparición pública con su actual pareja

Fue la semana pasada cuando Cayetano Rivera y María Cerqueira hacían su primer posado oficial como pareja. El motivo de su aparición ante los medios fue el estreno del documental que Netflix ha hecho sobre la influencer y presentadora. Una producción que retrata a la portuguesa tanto a nivel personal como profesional y cuya puesta en escena Rivera no quiso perderse.

Junto a ellos, sus respectivas hijas, Lucía Rivera, a quien el torero adoptó tras casarse con Blanca Romero, y Kika, la hija de María. Una ocasión en la que el hijo de Paquirri quiso destacar lo que más le gusta de la presentadora.

“Tenemos muchas similitudes en cuanto a edad de nuestras hijas”, explicó Cayetano ante los medios congregados en el citado evento. Y añadió, además, que ambos han llevado una vida parecida en sus relaciones, algo con lo que, sin mencionarla, se estaba refiriendo a Eva González.