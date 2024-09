La confesión de Elisenda Carod que ha dejado a más de un fan con la boca abierta

En el mundo de la televisión y la radio, las personalidades se convierten en íconos, no solo por su talento, sino también por su imagen. Elisenda Carod, periodista y presentadora catalana, ha logrado destacarse en este ámbito gracias a su carisma y voz cautivadora.

A sus 42 años, es conocida por su trabajo en La tarda de Catalunya Ràdio y como colaboradora en el programa Està passant. Sin embargo, una confesión dejó a muchos de sus seguidores boquiabiertos.

El origen de su icónico look

Durante una entrevista en El Suplement de Catalunya Ràdio, Elisenda reveló un dato sorprendente: su característica melena color naranja no es su color natural. Esta declaración generó un gran revuelo, especialmente porque muchos la han asumido como una pelirroja natural.

En sus propias palabras, “no soy pelirroja natural”, lo que la llevó a explicar cuándo y cómo decidió hacer este cambio de look. La presentadora contó que fue en 2009 cuando se levantó un día con la idea de convertirse en pelirroja. "Era un color que me rondaba por la cabeza", confesó, decidió visitar “La Pelu” de la calle Tallers en Barcelona, y desde ese momento, nunca ha mirado atrás.

Una identidad marcada por el color

Elisenda Carod también comentó cómo este cambio de imagen ha influido en su percepción personal. "Salí y dije: Vale, he encontrado mi identidad, una marca". Para ella, el color de su cabello se ha convertido en un rasgo distintivo que muchas personas asocian con su personalidad.

De hecho, reveló que ha habido situaciones en las que, al hablar sobre el tema, algunas personas no podían creer que su cabello no fuera su tono natural. En una anécdota, mencionó que el presentador, Albert Om, una vez le propuso hacer un tema sobre pelirrojos, y al enterarse de que su cabello no era original, quedó sorprendido. “Mírame las cejas, Albert”, le dijo, resaltando que su color natural es “castaño muy claro, como amarillo”.

Elisenda Carod no solo es una comunicadora excepcional, sino también una persona auténtica que comparte su verdad con sus seguidores. Su confesión sobre su cabello resonó entre sus fans, quienes aprecian su sinceridad y la forma en que ha sabido forjar su identidad. Con su talento y carisma, sigue dejando huella en el mundo de la comunicación, demostrando que ser auténtico es la verdadera clave del éxito.