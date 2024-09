La inesperada confesión de Carles Porta sobre 'Crims': anuncia un gran cambio

Carles Porta está sin duda en su mejor momento profesional. Después de triunfar con Tor, ahora llega una nueva temporada de Crims. Y lo hace destapando algunos de los secretos mejor guardados de uno de los programas más queridos de TV3.

El periodista leridano ha aprovechado el anuncio de nuevos capítulos para explicar qué hay detrás de las melodías que se escuchan en el programa. Cada episodio suena diferente y la sintonía que se puede escuchar de fondo no es fruto de la casualidad. Sí que es el resultado del trabajo del técnico de sonido Sergi Cutillas y su equipo.

Él mismo ha explicado que desde el primer capítulo de Crims tuvieron claro con Carles Porta que no utilizarían "grandes estridencias". "Menos es más", dice un técnico que se posiciona como la mano derecha del periodista en la creación de las emisiones. Así que, según la historia que se cuenta, la música que los espectadores escuchan es una u otra.

Carles Porta abre las puertas de Crims

Hasta ahora las sintonías eran bastante parecidas y una seña de identidad para los fans del programa. Pero a partir de ahora Carles Porta ha anunciado que se vienen novedades. El experto en cuadrar el sonido asegura que puede llegar a estar hasta dos días para crear la nueva melodía.

Es decir, nada es fruto del azar. La inspiración, la voz y el texto de Carles Porta se traslada después a la música que le acompaña. "Hay de más fáciles y de más difíciles", confiesa un Sergi Cutillas, que es un apasionado de su trabajo.

Así pues, a partir de las nuevas emisiones habrá que abrir bien todos los sentidos. Solo así se podrán apreciar los cambios más significativos de un programa que ya tiene el éxito asegurado. Y es que el público se engancha de forma inevitable a la trama de unas historias reales que dejan sin aliento a quienes las descubre.

No todo es oro lo que reluce en la vida de Carles Porta

El triunfo está muy bien y se saborea con ganas una vez llega. Pero lo que hay detrás de cada éxito no siempre es gratificante ni fácil. De hecho, el mismo Carles Porta ha explicado en alguna ocasión que su vida ha dado un vuelco desde que Crims está en emisión.

No tiene tiempo de nada más que no sea investigar y trabajar para seguir cautivando a la audiencia. Todo tiene un precio y, de momento, Carles Porta está invierto en su carrera profesional. La suerte se lo está devolviendo con creces y él, de nuevo, no falla a los que más le siguen.