Adara Molinero toca fondo en plena Navidad: ‘Esto está siendo muy fuerte para mí’

Adara Molinero se ha sincerado como nunca hasta ahora sobre un tema que sigue siendo muy doloroso para ella. La ganadora de Gran Hermano VIP 7 se ha referido al final de su relación con Rodri Fuertes. "Está siendo muy fuerte para mí esto, nunca pensé que lo fuera a revivir todo", aseguraba entre lágrimas.

Unas reflexiones que llegaron unos días después de que Rodri Fuertes hablara precisamente sobre este tema en Me quedo conmigo. El madrileño desvelaba los verdaderos motivos por los que su historia de amor no funcionó.

"Nos quisimos mucho, pero sufrimos mucho los dos", aseguraba sobre el tiempo que permaneció al lado de Adara. "Fue una relación muy intensa porque ella es muy intensa también", añadía en una charla junto a la psicóloga Andrea Vicente.

Adara Molinero ha hecho confesado que intentó recuperar el amor de Rodri Fuertes

Adara, por su parte, respondía a Fuertes en el pódcast En las mejores familias que presenta con su madre en MTMAD. "Luché por esa relación, lo di todo. Luchaba y luchaba para que pudiera salir hacia delante y no", aseguraba la hija de Elena Rodríguez mostrando su impotencia.

La influencer, además, explicaba que ella siempre había pensado que cuando lo das todo por una persona logras estar con ella toda la vida. Finalmente, el tiempo le demostró que estaba equivocada y que sus planteamientos nada tenían que ver lo la realidad.

Recordar esta situación ha provocado que Adara se viniera abajo. Sin poder contener las lágrimas, dejaba a la vista una confesión. Intentó volver con Rodri Fuertes tras su paso por Supervivientes 2023, cuando este ya había comenzado una relación con Marta Castro.

Antes de marcharse al reality de Telecinco, la exazafata y Rodri Fuertes rompieron su relación tras más de dos años y medio de amor. Sin embargo, a su regreso de Honduras, la de Alcobendas quiso volver a intentarlo con su ex cuando este ya había rehecho su vida.

"Cuando volví de Supervivientes le busqué... Y le llamé y él respetó a la persona con la que está. Me siento ridícula porque me arrastré. Me sentí humillada", reconocía Adara Molinero.

Fue entonces cuando su madre, Elena Rodríguez, al ver la angustia en el rostro de su hija, intentaba tranquilizarla: "No te sientas ridícula", comenzaba diciendo. "No te sentiste humillada, simplemente te dio un bajón y llamaste a la persona a la que querías y ya está", sentenció queriendo quitar importancia a este asunto.

Elena Rodríguez ha intentado tranquilizar a Adara

"No era para ti. Sois diferentes", insistía la madre de Adara intentando convencer a su hija de que pase página de una vez por todas.

Sin embargo, Adara, lejos de hacer caso a su madre, considera que para ella, su ex y actual pareja de Marta Castro, no es un capítulo zanjado en su vida. "No he cerrado esta historia con todo el respeto a la persona con la que está", soltaba la ex de Rodri Fuertes.

"Le echabas de menos, pero ya no había amor Adara", respondía contundente Elena Rodríguez.

Más allá de las intenciones de la concursante de realities de Telecinco, lo cierto es que su ex en la actualidad es feliz al lado de Marta Castro. Una situación que a día de hoy hace imposible que Adara y el que fuera su pareja retomen una relación hace tiempo terminada.