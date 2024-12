Adara Molinero se hunde delante de su madre, Elena Rodríguez: ‘Me sentí humillada’

Adara Molinero ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de su pódcast En las mejores familias. Se ha abierto sobre su difícil proceso tras su regreso de Supervivientes y su intento por retomar la relación con Rodri Fuertes.

Acompañada de su madre, Elena Rodríguez, Adara Molinero no pudo evitar derramar lágrimas mientras hablaba de su arrepentido deseo de volver a estar con Rodri. "Cuando volví de Honduras, le busqué, le llamé. Me entró la locura", confesó entre sollozos.

Adara Molinero quiso volver con Rodri

Adara Molinero relató cómo, tras finalizar su participación en el reality, sentía una necesidad abrumadora de regresar a él. Quería volver a tenerlo en su vida, a pesar de que ambos habían pasado por altibajos sentimentales.

Adara Molinero explicó que durante ese periodo de desesperación, hizo todo lo posible por recuperar a Rodri. "Solamente quería llamarle y mandarle canciones, quería que fuera él", relató.

Su intento de reconectar con él no tuvo la respuesta que ella esperaba. Rodri ya había comenzado una relación con Marta Castro y Adara Molinero lo descubrió cuando intentó reavivar su relación. "Él respetó a la persona con la que está", dijo.

Adara Molinero admite que se sintió humillada

Adara Molinero no escondió su dolor y confesó sentirse “ridícula” tras su intento fallido de reconquistar a su ex. "Me arrastré", aseguró, visiblemente afectada por el rechazo por parte de Rodri.

"Lloré muchas noches pensando en él, me di cuenta de que no me había elegido", relató Adara Molinero. En sus palabras, reflejaba una tristeza profunda por no haber logrado que las cosas fueran como ella deseaba.

Mientras su hija hablaba, Elena Rodríguez intentaba calmarla y darle otra perspectiva sobre la situación. "No te quiero ver así", le dijo con ternura. "Eso no es estar humillada. ¿Quién no ha hecho estas cosas por amor?", le recordó a Adara Molinero.

Elena Rodríguez intentó que Adara Molinero entendiera que esas emociones formaban parte del proceso. Le aseguró que el dolor pasaría con el tiempo, aunque, como madre, le costaba verla sufrir de esa manera.

Una lección de amor y autovaloración

En sus palabras, se siente que Adara Molinero ha aprendido una lección importante. No solo es una lección sobre el amor, también sobre el valor propio. A lo largo de los minutos, se percibe la necesidad de superar esa dependencia emocional hacia alguien que ya no está en su vida.

El testimonio de Adara Molinero, con el respaldo de su madre, ha tocado una fibra sensible en muchos de sus seguidores. En la vida amorosa, los altibajos son inevitables, pero lo importante es aprender a salir adelante.

Este episodio en el pódcast muestra el apoyo incondicional de Elena Rodríguez a Adara Molinero, siempre está allí para ofrecer consuelo. Ha sido fundamental en este proceso de recuperación emocional para la influencer. Ahora se enfrenta al futuro con más madurez y comprensión de sí misma.