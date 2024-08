Vuelve por todo lo alto para irse del Barça, Joan Laporta no quiere otro Vitor Roque

Vitor Roque llegó al Barça en invierno después de que Deco adelantase su fichaje por la lesión de Gavi. Al dar de baja la ficha del mediocentro, quedó un hueco en la plantilla. El brasileño, en principio, llegaba antes para adaptarse al fútbol europeo para jugar la 2024-25 con normalidad.

Finalmente, se ha visto que no ha sido así y el Barça no ha cumplido las promesas que un día hizo. Vitor Roque ha quedado en segundo plano y ahora se ha marchado cedido al Betis. Joan Laporta parece que ha aprendido de los errores y no quiere hacerle lo mismo a otro joven y ahora echa a un crack.

Joan Laporta se fija en el caso de Vitor Roque

Vitor Roque le costó 30 millones fijos más 31 variables al Barça, y por ahora no han sido amortizados. Aunque se decía que todas las partes del club estaba conformes con su llegada, finalmente se ha visto que ha sido una apuesta personal del director deportivo culé. A Xavi Hernández no le gustaba y no le dio apenas minutos, que ha sido uno de los motivos por los que se le criticó.

Es de esperar que el Barça haya aprendido de esto y no juegue más con el futuro de jóvenes que no tienen culpa alguna. Vitor Roque se ha tenido que ir al Betis para intentar destacar en Europa, algo que no esperaba tener que hacer. Ahora, los catalanes han decidido vender a una de sus promesas para evitarle el mismo destino que a tigrinho.

El futbolista del que estamos hablando es Ángel Alarcón, el joven extremo de 20 años de la cantera. Ha pasado por un año muy complicado, puesto que las lesiones lo han dejado apartado gran parte de la temporada. Aun así, cuando volvió contra el Gimnàstic de Tarragona el día 18 de mayo, anotó un gol pese a tener pocos minutos.

Ángel Alarcón y su nuevo destino

Para evitar retenerlo en el filial cuando ya tiene un nivel más que suficiente, el Barça ha decidido colgarle el cartel de transferible. Aunque había varios interesados en él, el Oporto es el que se hará con sus servicios. Como ha estado la mayor parte de la temporada lesionado, empezará con el filial, que está en la Segunda División portuguesa, y después dará el salto.

La idea del Oporto es que Ángel Alarcón esté poco tiempo en el segundo equipo. Las altas esferas del conjunto portugués ven en él una buena opción para la delantera. El Barça ve con buenos ojos su salida y no quiere que se repita el caso de Vitor Roque.