Giro de 180 grados con el suplente de Lewandowski tras el fichaje de Vitor Roque

Vitor Roque llegó al Barça con la esperanza de darse a conocer a nivel europeo y despuntar en el conjunto de la Ciudad Condal. Su fichaje supuso una enorme inversión, algo que los culés no están en condiciones de hacer en estos momentos. Finalmente, se ha visto que fue una apuesta personal de Deco,

El director deportivo no está haciendo las cosas bien y los aficionados están bastante descontentos con sus gestiones. Vitor Roque costó 30 millones fijos más 31 en variables y no se ha amortizado, para nada, la compra. Ahora, la salida del brasileño creará un conflicto entre suplentes.

El suplente de Lewandowski está por ver con la salida de Vitor Roque

Lewandowski encara el tramo final de su carrera futbolística y ya se ha podido ver que su nivel, pese a seguir siendo alto, está en una constante bajada. El Barça leva tiempo buscando al reemplazo del polaco para cuando ya no pueda más. En principio, Vitor Roque iba a ser el encargado de suplir su baja, pero todo lo que ha sucedido desde que llegó al club hace pensar que no será así.

La realidad es que Vitor Roque partirá hacia otro equipo y que el ayudante de Lewandowski todavía está por decidir. Aunque Pau Víctor ha demostrado tener un potencial increíble, tiene un competidor que va de tapado. Si quiere consolidarse como el reemplazo del actual ariete titular, tendrá que superar a su compañero.

El tapado en cuestión es Ansu Fati, que pese a estar lesionado en estos momentos, puede llegar a ser clave. Como es bien sabido por todos, las lesiones no lo han respetado, pero de todas las malas rachas se sale. Una vez esté recuperado, es probable que Hansi Flick le dé la oportunidad.

Ansu Fati puede ganarse minutos si no se va

El futuro de Ansu Fati no está para nada claro, pero todavía no está 100% alejado del Barça. Con el Sevilla llamando a su puerta, el español todavía no sabe qué hará. Si finalmente se queda, es poco probable que juegue por la banda.

En los entrenamientos de pretemporada previos a la lesión, Hansi Flick estaba contemplando la opción de reconvertirlo en delantero centro. Debido a los problemas físicos que ha tenido, ya no tiene la explosividad que vimos hace unos años. Como esto es una característica vital en un extremo y el olfato goleador no se pierde por muchas lesiones que sufra un futbolista, Flick lo seguirá probando como delantero centro.