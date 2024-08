Vitor Roque y el Betis: un importante obstáculo retrasa la firma del fichaje

Vitor Roque llegó antes de tiempo por la lesión de Gavi, que dejó un hueco con la baja de su ficha. En principio, el brasileño llegaba con la idea de ir ganando minutos poco a poco para acabar consolidándose en la rotación de jugadores. Todo apuntaba a que sería el sustituto de Robert Lewandowski, pero no ha sido así.

En teoría, Vitor Roque era una apuesta de todas las partes del club, pero se ha visto que realmente no fue así. A Xavi Hernández nunca le convenció y no se tuvo en cuenta su opinión. Finalmente, tigrinho no ha podido demostrar de qué está hecho y el Betis está a un paso de llevárselo, pero hay una barrera que está complicando las negociaciones.

Vitor Roque y el Betis, destinados a entenderse

Vitor Roque tiene mucho que ofrecer y lo demostró en Brasil, lugar en el que estaba formándose antes de llegar al Barça. De todas las ofertas que tenía sobre la mesa (la mayoría superiores a la del FC Barcelona), escogió la que provenía de la Ciudad Condal. Por desgracia para él, no cayó de pie en el conjunto catalán.

Tras media temporada en la que no ha tenido relevancia y se le ha dejado apartado, Vitor Roque ha asumido que es hora de buscar nuevos retos. Ayer, 21 de agosto de 2024, el presidente del Betis, Ángel Haro, habló sobre Vitor Roque y su potencial incorporación. Admitió públicamente que barajan tres posibilidades y una de ellas es el brasileño.

Aunque el Betis quiere incorporar a Vitor Roque, su presidente ya dejó claro que la única opción real era una cesión. "Se trata de un jugador por el que hicieron una inversión importante en el FC Barcelona y estamos negociando junto con otras vías que también están abiertas", afirmó.

Además, dejó claro lo siguiente: "El Betis no va a contemplar una compra en estas magnitudes. No tiene sentido en este año. En otras temporadas podríamos".

¿Por qué todavía no es oficial el fichaje de Vitor Roque por el Betis?

Ante la negativa de Vitor Roque de aceptar la oferta del Sporting de Lisboa, y la necesidad del Barça de liberar masa salarial, la cesión ha sido decisiva. El Betis no puede pagar su fichaje, pero la propuesta de Manuel Pellegrini ha convencido a tigrinho y solo falta que se haga oficial.

Sin embargo, tal y como se explicó anoche en El Partidazo de Cope, parece que la firma de Vitor Roque se retrasa por un problema económico, como no, del Barça. Según se comentó, el club catalán necesita tener inscrito al brasileño para poder darle salida, algo que de momento, no se ha producido.

Por otro lado, a la espera de que el Barça solucione dicha inscripción, desde el Betis se muestran optimistas y ya han intercambiado varios documentos con los catalanes para agilizar los trámites. Veremos cuándo se hace oficial, pero es evidente que Vitor Roque se ha convertido en un serio problema para el FC Barcelona.