¡Cambio radical! Deco activa el fichaje imposible: 'Ya hay contactos entre Barça y...'

Las gestiones de Deco están siendo lo más criticado del Barça, especialmente porque en algunas ocasiones parece ir por libre. El directivo culé no ha acertado demasiado con sus apuestas y Vitor Roque es el ejemplo perfecto. Lo fichó por 30 millones de euros fijos más 31 en variables aun sabiendo que no era del agrado de Xavi Hernández.

Actualmente, el Barça no puede permitirse invertir incorrectamente sus recursos, puesto que no va precisamente sobrado. La crisis económica que dejó la antigua directiva lo ha hecho todo más difícil. Además, ahora se han filtrado las intenciones de Deco, pero no tienen sentido alguno.

El fichaje que tantea Deco: ya hay contactos

Deco pasó de ser agente a director deportivo, y además dando el salto a una de las entidades más reconocidas del mundo. Evidentemente, gestionar el capital de algo tan grande no es sencillo y parece que no acaba de acostumbrarse a ello. Este mercado de fichajes está siendo, muy probablemente, el peor de la historia del Barça.

Aun así, el entorno sigue respaldando a los jugadores de su club, el Barça, y confían en que se puede lograr algo grande. Xavi Hernández ya nos demostró que este organismo tiene mucho que ofrecer, especialmente gracias a la cantera. Pero hay cosas que no se pueden solucionar por arte de magia y los de la Ciudad Condal deben tirar de billetera.

El extremo izquierdo es una posición que preocupa, ya que tendría que haber alguna incorporación. Quedan 8 días para que se cierre el mercado de fichajes de verano y todavía no hay nada confirmado. Han sonado muchos nombres tras la imposibilidad de convencer a Nico Williams, pero todo apunta a que Deco se ha lanzado a por Rafael Leao.

Eso sí, pese al evidente problema del dinero que arrastra el FC Barcelona, según José Álvarez ya ha habido contactos con el AC Milan, por lo que todo puede pasar. Rafael Leao se antoja imposible, pero Deco no quiere tirar la toalla, pues sabe que su llegada supondría un salto de calidad enorme para la plantilla.

¿Cómo va a pagar el Barça a Rafael Leao?

Rafael Leao es uno de los mejores extremos del mundo y su precio va, lógicamente, acorde a ello. El AC Milan está muy contento con su atacante y no dejará que se marche fácilmente; y menos teniendo en cuenta que firmó al delantero hasta 2028. Para dejarlo ir, los italianos pedirán, aproximadamente, 90 millones de euros, cantidad que el Barça, según El Chiringuito, puede desembolsar.

En la temporada 2023-24, además de ser la clave del ataque, Rafael Leao ha anotado 15 goles y ha dado 14 asistencias en 47 partidos. Es más que probable que este año lo veamos al mismo nivel o por encima, así que podemos afirmar que su futuro es esperanzador. Está claro que es un fichaje perfecto, pero la pregunta es: ¿Con qué dinero lo piensa pagar Deco?